¿Puede un helicóptero coger agua de mi piscina para apagar un incendio? Lo que dice la ley en España

Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo al norte del pantano de San Juan. Hasta la tarde del domingo, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo habían calcinado 77.000 hectáreas, de ellas 50.000 en la provincia abulense, más de 25.000 en la Comunidad de Madrid y más de 2.000 hectáreas en Toledo.

Ante la magnitud de estos incendios forestales, cuya extinción se está complicando por las condiciones meteorológicas, los medios aéreos desempeñan un papel fundamental en las labores de extinción.

Los helicópteros y aviones especializados permiten descargar grandes cantidades de agua sobre las zonas afectadas y actuar en lugares de difícil acceso para los equipos terrestres.

Por eso no es de extrañar que surga una duda entre los propietarios de viviendas situadas en zonas próximas a los incendios: ¿puede un helicóptero coger agua de una piscina privada para apagar un incendio?

Las aeronaves de extinción pueden utilizar diferentes puntos de agua, siempre que sean adecuados y el acceso pueda realizarse con total seguridad para los pilotos

La respuesta depende de las necesidades de la emergencia y de las características del lugar. En determinadas circunstancias, las aeronaves de extinción pueden utilizar diferentes puntos de agua, siempre que sean adecuados y el acceso pueda realizarse con total seguridad para los pilotos.

Javier Vendrell Camacho

La prioridad es frenar el avance del fuego

Y es que, no todas las piscinas pueden servir para este propósito. Su tamaño, profundidad, ubicación y la posibilidad de aproximación del helicóptero son algunos de los factores que deben tenerse en cuenta. Además, la decisión corresponde a los responsables de la operación de extinción, que deben valorar en cada momento cuál es la fuente de agua más adecuada y segura.

Por tanto, durante una emergencia forestal, el agua de una piscina privada podría llegar a utilizarse si las circunstancias lo requieren y las condiciones lo permiten. No obstante, siempre se intenta priorizar las piscinas municipales, ya que suelen ser más grandes que las privadas, los embalses y las lagunas. En cualquier caso, el objetivo principal es combatir el incendio y proteger a la población y el entorno frente al avance de las llamas.