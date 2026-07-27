Así se ve desde el espacio el humo de los incendios que afectan a Toledo, Madrid y Ávila: impresionantes imágenes

La ola de incendios forestales que afecta al centro peninsular mantiene a España en vilo. Y las cifras son muy alarmantes: 77.000 hectáreas arrasadas por el fuego y 90.000 personas evacuadas.

Mientras se espera que la situación meteorológica mejore a lo largo de la jornada para controlar el avance de las llamas, una imagen captada desde el espacio permite observar la magnitud de la nube de humo generada por los incendios forestales que afectan a Toledo, Madrid y Ávila. El humo se extiende sobre amplias zonas del centro de la Península y refleja la dimensión de unos fuegos que han obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.

Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, vistos desde el espacio / Meteosat

Los incendios, avivados por las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las condiciones meteorológicas adversas -como el viento-, han provocado evacuaciones y confinamientos, además de afectar a la calidad del aire en las zonas más próximas a los focos. De hecho, Sanidad ha lanzado una alerta: se deben extremar las precauciones porque el humo tiene consecuencias negativas paranuestra salud. La imagen satelital, captada por el Meteosat, permite comprobar cómo el humo se desplaza y se concentra sobre distintas áreas (ha llegado incluso a Cáceres), dependiendo de la dirección y la intensidad del viento.