Así evoluciona el incendio de Toledo: 2.000 hectáreas quemadas y 20 kilómetros de perímetro consolidados

El incendio forestal que afecta desde hace días al entorno de la provincia de Toledo continúa dando pasos hacia su estabilización, aunque el operativo mantiene un amplio despliegue sobre el terreno para evitar reactivaciones. La evolución de las últimas horas deja un balance de 2.000 hectáreas calcinadas en la provincia toledana y un importante avance en las labores de contención, con 20 kilómetros del perímetro ya consolidados en el sector asignado a Toledo dentro del gran incendio que afecta también a Ávila y Madrid.

Los trabajos desarrollados durante la jornada del domingo han permitido reforzar el perímetro en la zona de Toledo, una labor considerada fundamental para evitar nuevas reproducciones del fuego y contener posibles reactivaciones favorecidas por las altas temperaturas y el viento. Las tareas se centran ahora en asegurar las líneas de defensa ya establecidas y consolidar los avances alcanzados durante los últimos días.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que el trabajo "coordinado" que se está llevando a cabo para combatir el incendio de Ávila está siendo "efectivo" y ha permitido consolidar 20 kilómetros de perímetro, que va desde el cruce de Gavilanes a La Adrada. Así lo ha puesto de manifiesto el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, en un archivo sonoro remitido por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) desde el Puesto de Mando Avanzado de La Iglesuela.

Unas 2.000 hectáreas afectadas y más de 5.000 evacuados en la provincia de Toledo

El balance actualizado asciende a 2.000 hectáreas la superficie quemada dentro de la provincia de Toledo. Aunque la mayor parte del incendio se concentra en Ávila, con 50.000 hectáreas quemadas aproximadamente y más de 25.000 en la Comunidad de Madrid, donde la extensión calcinada es muy superior, el avance de las llamas obligó durante los últimos días a desplegar un amplio operativo también en territorio toledano. Un avance de las llamas que ha provocado la evacuación durante el fin de semana de unas 5.200 toledanos y en total son ya once los municipios evacuados: La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.

Dentro del operativo, Castilla-La Mancha trabaja desde la jornada de ayer con 85 personas destacadas, 18 medios terrestres, un helicóptero con su brigada correspondiente y 12 máquinas pesadas. Pese a los avances registrados, los responsables del operativo insisten en que el trabajo sobre el terreno continúa siendo intenso. La consolidación de parte del perímetro no supone la finalización de la emergencia, ya que los equipos mantienen labores de vigilancia permanente para detectar cualquier posible reactivación.

Los incendios también han provocado cortes en más de 40 carreteras. En Toledo, se vio afectada la circulación en 14 tramos que unen la provincia con Ávila y Madrid, con el fin de evitar la circulación entre las zonas más afectadas, según informó el Ministerio del Interior.

El incendio de Almorox está "estabilizado"

En lo que respecta al incendio de Almorox, el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, aseguró que el fuego está "estabilizado". "Hay que ser muy prudentes y los técnicos dicen que está estabilizado, pero aún no controlado", precisó.

Por otro lado, y tras la reunión del Cecopi en Navalcarnero (Madrid), se determinó la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en La Iglesuela del Tiétar (Toledo), desde donde se coordinarán los esfuerzos de Castilla-La Mancha en lo relativo a la provincia de Toledo. Así lo anunció durante la jornada de ayer el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en declaraciones a los medios tras dicha reunión.