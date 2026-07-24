Toledo destina 300.000 euros a renovar calles del Polígono e impulsa mejoras en alumbrado, cauces y Bomberos

El Ayuntamiento de Toledo llevará a cabo trabajos de renovación en el pavimento de calles y el alumbrado público, así como la limpieza de los cauces en el arroyo de Valdelobos a la altura del camino de Albarreal, tal y como se ha informado en la Junta de Gobierno Local celebrada el día de hoy.

Las intervenciones en el pavimento se llevarán a cabo en el barrio del polígono, concretamente, en la calle Río Bullaque y Río Guadiana. Un plan de renovación que se sumarán a las ejecutadas en Jarama con Ventalomar y a la obra que comenzará a mediados de agosto en las calles de Valdemarías, Arlés, Valdeyernos y Guadiana. La renovación supondrá una inversión de 300.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de dos meses.

Limpieza de cauces y renovación del alumbrado

Otro de los temas tratados ha sido la intervención de los cauces, ya realizados y que han conllevado una inversión de 55.000 euros, pese a que esta actuación no es competencia del Ayuntamiento de Toledo. Por esta razón, el Consistorio reclamará los fondos a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), institución responsable en las medidas de limpieza de este tipo de entornos naturales.

En este sentido, también se han anunciado la aprobación de mejoras en el alumbrado público. Un proyecto de instalación de 68 nuevos puntos de luz con tecnología led en la calle Alemania, que contribuirá a mejorar la eficiencia y la seguridad en esta zona de la ciudad.

Más energía limpia y mejoras en la estación de autobuses

En materia de energías limpias, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el encargo de impulsar otras dos comunidades energéticas a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), con las que se podrá alcanzar un megavatio de producción de energía limpia para el beneficio de vecinos del casco histórico de una ciudad.

Otra de las medidas tiene que ver con la mejora de las instalaciones, está relacionada con la estación de autobuses. El Consistorio ha avanzado que se están consiguiendo acuerdos en el concurso para la explotación de la cafetería ubicada en la estación por 216.000 euros y un contrato de arrendamiento de 10 años de duración.

Más de 1,1 millones para un nuevo vehículo de Bomberos

Asimismo, la Junta de Gobierno Local comunica que se ha aprobado una última certificación superior a los 68.000 euros a la empresa contratista para las obras de regeneración del Parque del Granadal, en el entorno del convento de San Pablo. Esta obra, financiada con fondos europeos Next Generation, ya sumaba una inversión cercana a los 785.000 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, y responde a una demanda de los vecinos del Casco, guías turísticos y visitantes que podrán disfrutar ahora de zonas verdes, aseos, nuevos paseos y miradores.

Por último, se ha aprobado por un importe superior a 1,1 millones de euros, la contratación del suministro de un vehículo autoescala automática de 32 metros para el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Toledo.