El incendio de Almorox (Toledo), controlado y sin actividad tras calcinar 890 hectáreas y obligar a desalojar a 700 vecinos

El incendio forestal declarado el miércoles 22 de julio en Almorox, que obligó a desalojar de forma preventiva a unos 700 vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, y al confinamiento de los residentes de las urbanizaciones colindantes de El Romillo, El Pinar y Calalberche, se encuentra actualmente controlado y sin actividad, según ha informado el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Almodóvar.

El fuego ha calcinado unas 890 hectáreas, de las que alrededor de 600 se encuentran en la Comunidad de Madrid. En estos momentos, los equipos de extinción continúan trabajando en la zona madrileña, mientras que en el territorio de Castilla-La Mancha ya se han levantado todas las restricciones establecidas en las áreas afectadas. Almodóvar ha asegurado que la situación está controlada y que es «muy buena, tranquila y sin actividad de fuego», por lo que los vecinos de las zonas afectadas podrán recuperar progresivamente la normalidad.

El viceconsejero también ha señalado que los equipos de extinción siguen aún trabajando en la parte que corresponde a la Comunidad de Madrid, pero las zonas que permanecían confinadas y evacuadas en la provincia de Toledo por el incendio forestal de Almorox, ya no se mantienen expuestas a ningún riesgo para los residentes de estas zonas.

24 horas “muy complejas” para la Comunidad de Madrid

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencias, el fuego continúa avanzando por la zona suroeste de la región madrileña. La influencia del viento a provocado que los tres focos originados -Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias- se unan en un solo frente.

Hasta el momento, 19.000 personas residentes en las localidades de Navas del Rey, Colmenar del Arrollo y Chapinería, han tenido que ser evacuadas o confinadas de forma preventiva, ya que las llamas avanzan de manera aún descontrolada por zonas de monte con una evolución desfavorable. Según los equipos de emergencia, se prevé que la situación no mejore hasta llegada la noche.

"Se ha producido la unión de los incendios de la Comunidad de Madrid. Tenemos 24 horas muy complejas, con rachas de viento por encima de los 50 y 60 kilómetros por hora que se mantendrá hasta la noche", ha explicado el consejero de Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

La emergencia moviliza a bomberos, agentes forestales y la UME

El mensaje de alerta -ES Alert- se ha enviado durante este medio día a todas las personas residentes en las zonas afectadas, explicando el protocolo a seguir. Los vecinos se trasladarán a otros municipios, entre ellos Leganés, Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Villa Nueva de la Cañada y Brunete.

"Pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados", han informado desde el 112 a primera hora de la mañana. Bomberos, agentes forestales y la Unidad Militar de Emergencia (UME) se han desplegado en varios frentes para hacer retroceder el fuego, pero el viento y la virulencia de las llamas ha dificultado los operativos.