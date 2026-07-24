Cómo recibir gratis una alerta en el móvil si se declara un incendio cerca de tu casa o finca

El Gobierno de España ha declarado por primera vez la emergencia nacional por los fuegos de Madrid y Ávila que han obligado a evacuar a más de 10.000 personas. La zona más afectada es el centro peninsular por los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y el de Almorox (Toledo), que a esta hora se encuentra en fase de estabilización.

Cada verano se repite la misma catástrofe: incendios que arrasan montes, vecinos desalojados y casas que quedan completamente calcinadas. Por eso, no es de extrañar que las personas que tienen una finca o una segunda residencia fuera de las ciudades necesiten conocer en tiempo real si hay algún fuego que pueda afectar a sus casas.

Con ese objetivo, IncendiosEspaña ha incorporado un sistema gratuito de alertas por correo electrónico que notifica a los usuarios cuando se detecta un incendio forestal activo cerca de la ubicación que hayan elegido.

Solo se necesita el correo electrónico y el código postal

El funcionamiento es sencillo. El usuario solo tiene que introducir su dirección de correo electrónico, indicar el código postal de la zona que desea vigilar y seleccionar un radio de aviso (de 10 a 50 kilómetros), que puede adaptarse a sus necesidades.

A partir de ese momento, el sistema supervisa de forma continua los incendios activos y envía una notificación únicamente cuando se detecta un fuego dentro del perímetro establecido. El servicio también permite darse de baja en cualquier momento con un solo clic desde cualquiera de los correos recibidos.

IncendiosEspaña permite configurar alertas para que nos avisen si hay un fuego cerca de nuestra casa / EPE

La plataforma utiliza información procedente de fuentes oficiales y sistemas de observación por satélite para detectar nuevos focos de incendio prácticamente en tiempo real. Entre ellos se encuentran los satélites VIIRS, MODIS y SEVIRI, además de los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que permite ofrecer un seguimiento actualizado al minuto de la evolución de los incendios en toda España.