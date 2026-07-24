Estos son todos los incendios que mantienen en alerta a Castilla-La Mancha: consulta el mapa en tiempo real

Castilla-La Mancha afronta uno de los episodios de incendios forestales más graves del verano con dos grandes fotos que concentran la preocupación de los servicios de emergencia. En la provincia de Guadalajara, el incendio de La Mierla se ha convertido en el mayor registrado en la historia de la comunidad autónoma: 32.000 hectáreas quemadas, 34 pubelos evacuados y una factura incalculable. Aunque su evolución ha mejorado en las últimas horas, el operativo continúa trabajando para consolidar su control.

A poco más de 200 kilómetros de La Mierla, también en Castilla-La Mancha, el incendio declarado en la localidad toledana de Almorox ha obligado a desplegar un amplio dispositivo por su rápida propagación hacua la Comunidad de Madrid. El fuego ha calcinado unas 1.000 hectáreas y, aunque el perímetro está cerrado, permanece activo y en situación operativa de nivel 2 por el riesgo de reactivaciones en las próximas horas. Además, las condiciones meteorológicas adversas no ayudan a su completa extinción.

Y es que la simultaneidas de ambos incendios, junto a otros focos registrados en la región -en Talavera de la Reina o Ciudad Real- mantiene a Castilla-La Mancha en una situación de máxima vigilancia, con un importante despliegue de medios terrestres y aéreos y un seguimiento permanente de la evolución del riesgo.

Raquel Serrano

Los primeros vecinos de La Mierla vuelven a sus casas

Hace más de una semana que el incendio de La Mierla se inició. Y según los últimos datos de las autoridades, las llamas han calcinado más de 32.000 hectáreas. Es uno de los fuegos más críticos que está enfrentando nuestro país.

Aún permanece activo, pero ya ha mostrado una evolución favorable lo que ha permitido volver a los primeros vecinos a algunos de los 34 municipios que han sido evacuados: Río Frío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque. Este jueves se ha autorizado el regreso de los habitantes de Palancares, Almiruete, Muriel y La Mierla.

"Pueden quedar todavía días" para que los servicios de extinción lo den por estabilizado, como ha puesto de manifiesto el director de la emergencia, Juan José Fernández, en un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, en el que ha destacado la necesidad de ser "muy cautos", dado "el extenso perímetro" que tiene.

El incendio de Almorox (Toledo) baja a Nivel 0

Ya está perimetrado pero, según los cálculos iniciales, el incendio de Almorox, en la provincia de Toledo, ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. El fuego obligó a evacuar varias urbanizaciones y a confinar otras zonas cercanas, aunque durante la noche de este pasado jueves se han levantado las restricciones tras la mejora de la situación.

El incendio ha descendido al Nivel 0 del Plan Infocam, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones. Se mantiene cortada la carretera N-403.

40 fuegos activos en la provincia de Toledo

La provincia de Toledo concentra actualmente 40 incendios activos, aunque la mayoría corresponden a conatos o pequeños focos ya estabilizados. El de Almorox sigue siendo el de mayor magnitud y el que ha requerido un mayor despliegue de medios al afectar a unas 1.000 hectáreas y propagarse hasta la Comunidad de Madrid.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles. Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil. Fuente: IncendiosEspaña.es

El mapa de incendios incluye otros focos repartidos por distintos puntos de Toledo, como Méntrida, Talavera de la Reina, Santa Cruz de la Jara, Valdompardo, Valdehornos, La Peñuela, El Pintado, El Pozo, Camino Alborda, Cerro del Avispero, Puerto Terrizo, Risco de la Vereda Agria, Risco de Miraescopetas y Risco de Valdompardo, entre otros. Aunque la mayoría son incendios de menor entidad, la elevada concentración de avisos refleja la presión que soportan los servicios de extinción en un contexto de altas temperaturas y riesgo extremo de incendios.