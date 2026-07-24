Los vecinos de Almorox (Toledo) respiran aliviados, pero aún sufren las secuelas del terrible incendio: "Sigue todo lleno de humo y no tenemos internet"

Los vecinos de Almorox (Toledo) siguen con el miedo en el cuerpo. Desde ayer jueves por la tarde las autoridades descendieron el incendio a nivel 0 y todos los vecinos de El Pinar fueron realojados en sus viviendas. Este fuego fue declarado el miércoles 22 de julio y ha logrado calcinar 890 hectáreas (600 en la Comunidad de Madrid), y 700 vecinos de los alrededores han tenido que ser desalojados.

Ahora preocupan otros municipios como San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Aldea del Fresno y Pelayos de la Presa. Son más de 10.000 vecinos los que se encuentran evacuados por la gravedad de la situación.

Miguel Ángel, vecino de Almorox y dueño de la tienda 'Carpintería Hijos de Gerardo Silván', nos cuenta que han sido "horas de mucho miedo e incertidumbre. El incendio está controlado, pero desde hace un rato el viento se ha vuelto a levantar y parece que ha reactivado algo el fuego. Hemos visto a la UME subiendo de nuevo. La única salida que tenemos desde el pueblo actualmente es hacia Maqueda".

Y sobre todo explica que ahora mismo están rodeados "de mucho humo". Una imagen desoladora para el municipio de 2.569 habitantes. El vecino afirma entristecido por la situación que "en El Encinar del Alberche se han quemado unas 40 casas".

La mayoría de Almorox se encuentra en estos momentos sin internet

Es muy complicado contactar a esta hora con vecinos del municipio. Sin internet ni cobertura, la mayoría de los teléfonos no dan señal. "Electricidad sí tenemos, pero estamos prácticamente incomunicados", explica Miguel Ángel a este periódico.

Y el deseo es unánime por parte de los vecinos del pueblo y de todos los puntos que se están viendo afectados, en especial en la Comunidad de Madrid y Ávila: "¡Que no se líe más!". Las próximas horas son claves, y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado recientemente que "tenemos 24 horas muy complejas. Tenemos rachas de viento por encima de 50, 60 km/h mantenidas hasta la noche. Por tanto, el avance del incendio que ayer tuvo 5 km/h, 6 km/h puede coger ese ese potencial. Ahora mismo estamos en torno a unas 6,000 hectáreas quemadas, pero tenemos la previsión de que se vea incrementada esta cifra".

Así puedes recibir una alerta en el móvil si el fuego se acerca a tu casa

Estas alertas han sido activadas por Incendios España y se puede acceder desde este enlace. Es fácil y rápido. Solo hay que introducir el correo electrónico, código postal y un radio de aviso (de 10 a 50 kilómetros). Desde ese momento, el sistema enviaría una notificación en caso de que el fuego se aproxime. Es una gestión de un minuto y que puede salvar vidas.