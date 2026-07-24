Los hosteleros de Toledo explotan contra la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en las terrazas: "Tendremos que hacer de policias"

Probablemente, el tabaco y las terrazas dejen de tener sentido juntos próximamente. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de ley antitabaco, que será remitido próximamente a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. Con ello, se prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales.

Además, el proyecto prohibirá por primera vez el consumo de tabaco por parte de los menores de edad, ya que hasta ahora la normativa solo sancionaba su venta o suministro.

La reforma también equipara el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el consumo de tabaco al de los cigarrillos convencionales en aquellos espacios donde esté prohibido fumar. Asimismo, las tiendas especializadas no podrán mostrar publicidad ni cartelería visible desde el exterior.

Uno de los sectores más afectados por la nueva normativa será, entre otros, el de la hostelería. La ley antitabaco de 2006 prohibió fumar en el interior de bares y restaurantes, y ahora la restricción llegará a las terrazas.

La CRónica de Toledo, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ha contactado con hosteleros que regentan varios negocios en la ciudad, y el mensaje es unánime: “Esta no es la solución”. La principal preocupación del sector es que la medida pueda afectar directamente a la clientela y que los fumadores dejen de acudir a sus terrazas.

Barcelona 05/04/24 Barcelona. Personas fumando en las terrazas del centro de la ciudad de Barcelona. Futura ley anti tabaco / MANU MITRU

"Con la primera ley no perdimos clientes y con esta tampoco lo haremos"

Curro lleva 42 años dedicado a la hostelería y es propietario del kiosco La Fábrica de Armas, un establecimiento que cuenta únicamente con terraza. Lo tiene claro: "Ni perdimos clientes en 2006 ni los vamos a perder ahora con esta ley. Los clientes se alejarán un poco y fumarán. Otros se irán hasta los 15 metros, pero seguirán fumando".

Además, añade: "En vez de molestar a los que no fuman en la terraza, lo harán a quienes pasen por la calle, y seguirán fumando igual, por lo que al final será lo mismo". Aun así, no cree que este proyecto vaya a reducir su clientela.

Para Curro, se trata de "una medida muy populista, porque hay problemas más importantes". "Yo fumo y solo falta que nos digan que no podemos fumar en nuestros coches o en nuestras casas. Somos el país de las prohibiciones", señala.

Por otro lado, Álvaro, hostelero desde 1997 y propietario de los bares Trébedes y La Diana, explica que "estoy en contra del tabaco y me parece una buena medida para los parques, pero no para las terrazas".

En su caso, asegura que en una cafetería y cervecería el consumo de tabaco está muy asociado al café: "Con el café los clientes fuman mucho, aunque pienso que no me afectará a la clientela. Seguirán viniendo". Tanto Curro como Álvaro coinciden en cuál creen que sería la solución: "Habilitar en las terrazas un espacio exclusivo para fumadores. Así estarían todos contentos, tanto los que fuman como los que no".

Uno de sus principales temores: "¡Vamos a tener que ser policías!"

Si el proyecto sale finalmente adelante, podría repetirse con frecuencia una situación: un fumador enciende un cigarro en una terraza y otro cliente se queja. La reclamación llegará directamente al hostelero, que tendrá que intervenir y, como ellos mismos dicen, "hacer de policía".

"Al final la responsabilidad es nuestra porque somos los dueños del local. Es un marrón para nosotros, porque se nos van a quejar y, si denuncian a alguien, será al negocio", afirma Curro.

Álvaro, por su parte, explica que "si lo quieren prohibir, que lo hagan, pero lo que no es lógico es que ahora los hosteleros seamos policías, teniendo que vigilar y atender quejas".

Esta es la opinión generalizada entre muchos hosteleros de Toledo y del resto del país, que se enfrentan a un nuevo cambio normativo que volverá a modificar el funcionamiento de sus negocios, especialmente el de sus terrazas. Habrá que esperar ahora a conocer la tramitación parlamentaria y los posibles cambios que se introduzcan para intentar que el mayor número de partes posible quede satisfecho.