Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"

Noche complicada en la localidad toledana de Almorox, de poco más de 2.500 habitantes, después del incendio forestal que se declaró en la tarde de este miércoles. El fuego continúa activo tras llegar a la Comunidad de Madrid, aunque los vecinos ya han podido volver a sus casas. Siguen desalojados los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado, quienes todavía permanecen fuera de sus hogares a la espera de que se puede contener el avance de las llamas.

Alba, taxista de Almorox, vivió de cerca los momentos de mayor incertidumbre. "Nos asustamos mucho. El pueblo se llenó de humo y no sabíamos exactamente la gravedad del incendio ni lo avanzado que estaba", cuenta en una conversación telefónica con La CRónica de Toledo, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ante la emergencia, utilizó su propio taxi para ayudar a varios vecinos. "Me llamaron para ir a recoger a personas que se encontraban fuera del pueblo, en una zona muy cercana a los caminos de los pantanos. También recogí a gente en sus puestos de trabajo y los llevé a sus casas", explica emocionada.

Un día después, el miedo sigue muy presente entre los habitantes del municipio. "Hoy todo el mundo sigue asustado, sobre todo las personas mayores. La escena tan catastrófica que vivimos ayer ha dejado el miedo metido en el cuerpo a todos los que lo vivimos".

EPE

Se han quemado más de una decena de chalés

Aurelio, propietario de la Carnicería Aurelio, situada en pleno centro de Almorox, asegura que la preocupación sigue siendo máxima porque el incendio todavía no está controlado. "Lo que nos dicen los servicios de emergencia es que todavía no está controlado. Los que han sido desalojados llevan todo el día en la cafetería del polideportivo y del campo de fútbol haciendo tiempo".

El comerciante relata que quiso colaborar con los afectados desde primera hora de la mañana. "Yo les he llevado cruasanes a las siete de la mañana para que comieran algo. Hemos pasado mucho, mucho miedo", afirma.

Según su testimonio, el fuego ha causado importantes daños materiales. "Se han quemado por lo menos entre 15 y 20 chalés. El centro del pueblo está a cuatro kilómetros del incendio y desde aquí se veían las llamas", señala.

Aurelio también destaca la rápida actuación del dispositivo desplegado para combatir el incendio. "Nos llegó un SMS de alerta y no nos podemos quejar de la reacción de los servicios de emergencia porque hay de todo: helicópteros, la UME, Cruz Roja, SAMUR y bomberos. La reacción ha sido muy buena. Lo malo fue que ayer hacía mucho viento; hoy no tanto, y por eso esperamos que puedan controlarlo".

Confía en que los vecinos desalojados puedan regresar cuanto antes a sus casas. "También esperamos que los vecinos del Pinar sean realojados pronto, porque allí ya no hay fuego", concluye.

112 COMUNIDAD DE MADRID

En Villa del Prado "todo sigue normal"

En el casco urbano de Villa del Prado la situación es de aparente normalidad, aunque la preocupación sigue muy presente entre los vecinos.

Desiré Hernández, propietaria de una peluquería, nos explica que la actividad no se ha visto alterada. "Aquí no estamos confinados, todo sigue normal. Continuamos trabajando y con nuestra rutina como cualquier día. En El Encinar es donde están mucho más afectados", señala, en referencia a la urbanización del municipio que permanece desalojada por la proximidad del incendio.

Sara Fernández

Se trata de una urbanización privada situada en el límite con la provincia de Toledo y el rio Alberche, de ahí su nombre. Está formada por chalés independientes, la mayoría de ellas con jardín y piscina.

Su ubicación es inmejorable: entorno de pinar y monte mediterránea, lo que lo convierte en una zona familiar y tranquila. En El Encinar del Alberche cuentan con todo tipo de servicios: instalaciones deportivas, piscina, zonas de ocio, supermercado, restaurante y espacios comunitarios. Entre sus equipamientos destacan el polideportivo, la sala social, el helipuerto y el parque "La Bellota".