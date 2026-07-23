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INCENDIO FORESTAL
El incendio en Almorox (Toledo), en directo: afecta casi a 1.000 hectáreas, 600 de ellas de la Comunidad de Madrid
Así fue la rápida actuación de la Guardia Civil para desalojar, por el fuego, una urbanización de Villa del Prado en Madrid
Carlos, vecino de El Encinar del Alberche: "Recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo al sentir el humo"
"Hemos pasado mucho, mucho miedo"
Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"
Joaquín de la Aleja
El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha consumido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la Comunidad de Madrid, y aunque los trabajos de extinción han avanzado por la noche, el viento del mediodía y la previsión para esta tarde elevan la preocupación.
El incendio continúa en situación operativa 2 del plan contra incendios forestales (Infoma) y los trabajos realizados durante la noche han logrado evitar que el incendio ampliara su perímetro. Ahora sobre el terreno trabajan unas 30 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y algo más de una veintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), activada a petición del Gobierno regional.
Sara Fernández
Así fue la rápida actuación de la Guardia Civil para desalojar, por el fuego, una urbanización de Villa del Prado en Madrid
La rápida evolución del incendio que se inició en la tarde de ayer en Almorox (Toledo) obligó a la Guardia Civil avisando, de puerta en puerta, a los vecinos de una urbanización en la localidad de Villa del Prado en Madrid.
Joaquín de la Aleja
Carlos, vecino de El Encinar del Alberche: "Recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo al sentir el humo"
Carlos, residente de la urbanización El Encinar del Alberche, en la localidad madrileña de Villa del Prado, vivió con incertidumbre los momentos en los que tuvo que abandonar su vivienda por el avance del incendio forestal. "Estábamos tranquilos en casa cuando comenzamos a sentir el humo. Poco tiempo después, recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo de la urbanización hacia el polígono, donde nos comunicaron que no podíamos volver a casa, ya que era una zona de mucho peligro y riesgo de incendio", relata.
Juan Luis Martín
"Hemos pasado mucho, mucho miedo"
Aurelio, propietario de la Carnicería Aurelio, situada en pleno centro de Almorox, asegura que la preocupación sigue siendo máxima porque el incendio todavía no está controlado. "Lo que nos dicen los servicios de emergencia es que todavía no está controlado. Los que han sido desalojados llevan todo el día en la cafetería del polideportivo y del campo de fútbol haciendo tiempo".
El comerciante relata que quiso colaborar con los afectados desde primera hora de la mañana. "Yo les he llevado cruasanes a las siete de la mañana para que comieran algo. Hemos pasado mucho, mucho miedo", afirma.
Joaquín de la Aleja
Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"
Alba, taxista de Almorox, vivió de cerca los momentos de mayor incertidumbre. "Nos asustamos mucho. El pueblo se llenó de humo y no sabíamos exactamente la gravedad del incendio ni lo avanzado que estaba", cuenta en una conversación telefónica con La CRónica de Toledo, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Los vecinos desalojados ya están en sus casas
Los vecinos que habían sido evacuados por el incendio forestal de Almorox (Toledo) ya pueden regresar a sus viviendas, con la excepción de los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado, ha informado esta madrugada el 112 de la Comunidad de Madrid.
"Va a comenzar el realojo de determinadas urbanizaciones de Aldea del Fresno, pero no se puede dar acceso a la urbanización del Encinar del Alberche porque todavía la situación es de alto riesgo", ha explicado en un mensaje en X el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.
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