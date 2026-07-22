GALARDONES
Toledo, nominada a ciudad con mejor conservación de su Casco Histórico: estos son los otros cuatro candidatos
Los premios han sido convocados por la revista National Geographic
El Casco Histórico de Toledo no es solo una maravilla de la capital castellanomanchega, sino de todo el país. El Alcázar, la Catedral Primada —que este año cumple 800 años— o la Iglesia de Santo Tomé son algunos de los monumentos que lo convierten en único y especial. Y ahora el centro de la ciudad ha sido seleccionado como candidato en la categoría Mejor Conservación de Conjunto Monumental de los III Premios de los lectores +Historia, un reconocimiento organizado por la revista National Geographic.
El objetivo de estos premios es reconocer y valorar la divulgación y la promoción de la historia y patrimonio de España, destacando aquellos lugares que destacan por su conservación y difusión, como es el caso del Casco Histórico toledano. "En esta categoría se premiará al municipio que, durante el último año, haya llevado a cabo una labor destacada en la restauración, rehabilitación o preservación de uno de sus conjuntos monumentales, contribuyendo así a un mejor conocimiento de la historia", han explicado desde la revista.
Y los nominados en dicha categoría son:
- Úbeda y Baeza (Jaén). Ambas ciudades son Patrimonio de la Humanidad y albergan un impresionante conjunto monumental de callejas silenciosas, fachadas empedradas y rincones. En Úbeda destaca la famosa plaza Vázquez de Molina, el Palacio de Vela de los Cobos o la Sinagoga del Agua. En Baeza, por su parte, se puede disfrutar del Paseo de las Murallas, la Catedral, la Puerta de Baeza o la Plaza de Santa María.
- Conjunto histórico de Toledo. Resalta por el Puente de Alcántara, plaza de Zocodover, la Catedral Primada, el Alcázar o sus calles estrechas, que lo convierten en uno de los centros más singulares de todo el país.
- Casco Histórico de Getaria (Guipúzcoa). Su trazado medieval y su herencia marinera le hacen distinguirse del resto. Algunos de sus atractivos son la Casa-Torre de Zarautz, el palacio de Aldamar o el Palacio de Indianokua.
- Monasterios de Yuso y Suso (La Rioja). El de Suso es cuna de la lengua española y Patrimonio de la Humanidad. Aquí se escribieron las Glosas Emilianenses, que según diversos estudios son los primeros textos en castellano y euskera. Este monasterio situado en San Millán de la Cogolla surgió de las cuevas que habitaron los eremitas discípulos de San Millán, allá por el siglo VI. Por otro lado, el monasterio de Yuso fue construido para ampliar el de Suso en el siglo XI, y destaca por sus grandes dimensiones. En él conjugan dos estilos: renacentista y barroco. En su museo hay abundantes tesoros artísticos como pinturas de Juan de Rizzi y cobres del siglo XVII.
- Real Alcázar de Segovia. Declarado de Bien de Interés Cultural (BIC), data de principios del siglo XII y se trata de un castillo medieval que fue residencia real, fortaleza y prisión. Está situado entre los ríos Eresma y Clamores.
¿Cuándo y cómo se podrá votar?
En estos premios +Historia hay un total de seis categorías con cinco nominaciones por cada una de ellas. Se podrá votar a través de este enlace web, desde el 27 de julio hasta el 12 de octubre. Para que el voto de cada lector sea válido es necesario emitir seis votos, es decir, votar en cada una de las categorías. Además, todos los participantes entrarán en el sorteo de diez cámaras Fujifilm Instax Pal Lavender Blue.
Desde el Ayuntamiento de Toledo han recibido la noticia con alegría y han animado a todos los vecinos a votar cuando se abra la votación, además de difundir la votación entre contactos, familiares y amigos.
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