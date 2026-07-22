El vínculo desconocido entre ‘Los Serrano’ y Toledo que muchos espectadores no conocen

La mítica serie de Telecinco ‘Los Serrano’ fue un fenómeno televisivo de 147 episodios repartidos en 8 temporadas, se emitieron desde la primavera del 2003 hasta el verano del 2008 y llegaron a conseguir cuotas de audiencia del 28%, teniendo en cuenta que la emisión de un blockbuster cualquiera en horario de prime time cualquier día de la semana puede alcanzar una cuota máxima del 15%. Es cierto que durante la década de los años 2000 todavía no existían las plataformas de contenido a la carta, ni las redes sociales tenían la influencia de hoy en día, así como tampoco se sabía aún nada sobre los contenidos streaming o los podcasts, pero tampoco se puede negar el éxito alcanzado por esta peculiar y entrañable familia televisiva durante el tiempo que estuvo en emisión.

‘Los Serrano’ encandilaron a toda España con inolvidables personajes como Diego (Antonio Resines), Guille (Víctor Elías), Teté (Natalia Sánchez), Marcos (Fran Perea), Eva (Verónica Sánchez) o Lucía (Belén Rueda), que consiguieron convertir esta ficción de la pequeña pantalla en una de las producciones más populares que vieron la luz a principios de los años 2000.

Entre los vecinos del barrio de Santa Justa, algunos se ganaron el cariño del público más que otros. Este fue el caso de dos de los personajes más icónicos de la serie, como fueron Fructuoso Martínez (Antonio Molero), más conocido como Fiti; y Santiago (Jesús Bonilla), conocido entre todos los personajes como Santi. Dos actores que poseen una cercana relación con la provincia de Toledo y que muy pocas personas conocen.

De un pequeño pueblo al éxito televisivo

Antonio Molero (58 años) encarnaba el personaje de Fiti, mecánico y amigo íntimo de uno de los personajes principales de la serie interpretado por Antonio Resines. Fiti frecuentaba la Taberna Hermanos Serrano, intentando siempre aportar soluciones e ideas para los disparatados entramados en los que estos personajes se veían involucrados, entre tapas de jamón y jarras de cerveza. El guion que Molero interpretaba para llevar a cabo a su personaje incluía muletillas que, durante el tiempo que duró la serie, se extendieron entre el habla habitual de muchos de sus fans; o como se dice hoy en día, se viralizaron. Expresiones tales como “mayormente” o “lo que viene siendo”, resultaron simpáticas y divertidas entre los espectadores.

El actor que interpretaba a aquel entrañable mecánico comprometido con sus amigos y, por momentos, algo ingenuo, nació en un pequeño municipio de Toledo, concretamente, en Ajofrín, una localidad de poco más de 2.000 habitantes, los cuales se sienten muy orgullosos del éxito logrado por su paisano. En la página web oficial del Ayuntamiento de Ajofrín, señalan que Antonio Molero fue fruto del matrimonio de dos vecinos del municipio, Primitivo Molero Sánchez y Olvido Sánchez Aguado, es el menor de tres hermanos y también primo del poeta Rogelio Sánchez Molero. Desde que Molero comenzó su carrera profesional, apareciendo en populares series de televisión como ‘Médico de Familia’ y ‘7 Vidas’, se convirtió en un verdadero referente para los vecinos de esta pequeña localidad toledana.

Antonio Molero en el papel de Fructuoso Martínez (Fiti) en la serie 'Los Serrano' / Telecinco / Telecinco

Los orígenes de Jesús Bonilla o Santi para los fans de ‘Los Serrano’

Por otro lado, quienes se engancharon a ver los capítulos de la serie ‘Los Serrano’, tampoco podrán olvidar el personaje de Santiago, interpretado por el popular actor, Jesús Bonilla (70 años), presente en muchas producciones tanto televisivas como cinematográficas del panorama nacional audiovisual. Santi, el hermano de Diego y uno de los personajes más queridos de ‘Los Serrano’, era un hombre bonachón, ingenuo y de gran corazón, protagonizaba muchas de las tramas más cómicas de la serie. En las últimas temporadas encuentra el amor junto al personaje de Lourditas, con quien acaba formando una familia.

Pero lo que pocos saben, es que Jesús Bonilla nació en la provincia de Toledo, en un municipio con poco más de 2.000 habitantes y ubicado muy cerca de Talavera de la Reina. Se trata de la localidad de La Pueblanueva.

Jesús Bonilla interpretando a Santiago en la serie 'Los Serrano' / Telecinco / Telecinco

La ciudad natal de Jesús Bonilla ha sido atribuida a la ciudad de Madrid por muchas personas relacionadas al mundo del cine, pero lo cierto es que nace en La Pueblanueva, aunque a los 13 años su familia se muda a Madrid y es allí donde dará comienzo y desarrollará su carrera profesional como intérprete. Antes de mudarse a Madrid, Jesús Bonilla vivió 8 años interno en un colegio Marista de Toledo y, antes de matricularse en Arte Dramático, cursó estudios de Químicas, pero más que en un laboratorio, su lugar en la tierra se encontraba delante de las cámaras.