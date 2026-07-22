EL TIEMPO
La tercera ola de calor del verano ya está aquí: la Aemet pone a Toledo en alerta por temperaturas de 41 grados
La Aemet activa avisos naranjas en varias comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, por temperaturas que superarán los 35 grados.
La tercera ola de calor del verano continúa poniendo los termómetros de gran parte del país al rojo vivo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Castilla-La Mancha, y en concreto Toledo, serán una de las zonas más afectadas por el intento calor. Las altas temperaturas ponen en aviso naranja a la capital, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, que también estará en riesgo por tormentas.
El calor pondrá, en Andalucía, en aviso naranja a Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Cádiz y Sevilla y en aviso amarillo a Almería, que también estará en riesgo por tormentas como Granada; en Aragón, en aviso naranja Teruel y Zaragoza y amarillo a Huesca también por tormentas; en Castilla y León, en aviso amarillo estarán Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Además, en Cataluña estará en aviso naranja por calor Lérida y en aviso amarillo Barcelona, Gerona y Tarragona, también en riesgo por tormentas; las dos provincias extremeñas (Cáceres y Badajoz) estarán en riesgo; y, en la Comunidad Valenciana, estarán en riesgo por calor Valencia y Alicante y por tormentas Castellón y Valencia.
Las altas temperaturas pondrán también en aviso naranja a las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid y en aviso amarillo a Murcia, Navarra, La Rioja y a la ciudad autónoma de Ceuta.
Este miércoles continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad. En la Península y en Baleares, se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas, y, en Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. En las costas gallegas, también se esperan nubes bajas y algunas brumas.
Noches tropicales que no bajarán de los 20 grados
Por la tarde, se formará nubosidad de evolución que dejará algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo, en el interior de Castellón, de Tarragona y de Valencia, el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de Albacete. Se espera que continúe la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares.
Las temperaturas máximas aumentarán en general, especialmente en el alto Ebro, y bajarán en las regiones del Mediterráneo y el oeste de Galicia.
Se superarán los 35 grados en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas; es probable que se alcancen los 40 grados en Andalucía, la meseta sur y, puntualmente, en las depresiones del nordeste y del sudeste. Las mínimas subirán en el interior y bajarán en el norte y en el tercio este.
Podrán darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados. No se esperan cambios en las temperaturas de Canarias.
Se prevé viento moderado de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado. El viento será flojo en el resto, aunque arreciará por la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental peninsular y Baleares, donde será de componente este.
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