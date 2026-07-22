¿Ryanair en Toledo? Este es el plan de la aerolínea 'low cost' en el posible futuro segundo aeropuerto de Madrid

El aeródromo de Casarrubios —ubicado en la provincia de Toledo— sigue luchando por convertirse en el 'segundo aeropuerto de Madrid', aunque es una cuestión que lleva paralizada ya ocho años. Se encuentra tanto a 60 kilómetros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como del Casco Histórico de Toledo.

Y la novedad más reciente con respecto a este proyecto es que Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, se ha situado a favor de que se convierta definitivamente en ese segundo aeropuerto de la capital española. Javier Ruedas es el gerente de la infraestructura además de consejero delegado de la empresa promotora de la idea, Air City Madrid Sur, y recientemente ha confesado que siente que hay "posibilidades" de que sea finalmente una realidad.

La postura de Ryanair —aerolínea irlandesa— es clave para el devenir del proyecto, ya que gestionan actualmente 68 millones de pasajeros.

Para Ruedas, la futura ampliación de Barajas es "insuficiente"

El proyecto de ampliación del aeropuereto de Barajas, diseñado por Aena, contempla ampliar la T4S; así como unificar la T1, 2 y 3 en una sola terminal operativa para aumentar la capacidad de pasajeros total del aeropuerto hasta los 80 millones de pasajeros al año. Se incluye la construcción de un edificio procesador, frente a las terminales T1, T2 y T3. Las obras se llevarán a cabo en dos fases: en la primera, hasta el año 2027 se abordarán las obras en la T4 y su satélite; en la segunda, hasta el año 2031, llegará el turno de la T1-2-3. En ese momento podrá desplegarse plenamente la ampliación de las operaciones con rutas de Asia-Pacífico. Asimismo, se prevé que el aeropuerto aumente su contribución al PIB de la Comunidad de Madrid hasta el 12%, frente al 9,3% actual.

Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). / "Jesús Hellín " / Europa Press

Ahora bien, esta ampliación para Javier Ruedas es "insuficiente. La aviación está creciendo porque hay una demanda bestial de vuelos desde Asia. Al ritmo del crecimiento actual de Barajas, que es un 4,2 % superior al del año pasado, en 2032 ya se ha colmatado ese volumen, por lo que la ampliación va a tener una vigencia de uno o dos años", ha explicado.

Por lo que tanto para Ruedas como para Wilson, la confirmación del proyecto tendría dos grandes utilidades: descongestionar el Aeropuerto de Madrid Barajas y, por otro lado, supondría una potente inyección para las economías locales. Por lo que, por todo ello, en declaraciones a La Tribuna de Toledo, afirmó que "vamos a seguir avanzando. Llevamos ocho años con ello y no han podido decirnos que no porque algo de razón tenemos".