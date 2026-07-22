Los manchegos lo tienen claro: estos son los dos actores famosos con los que se irían a tomar una caña

De 96 a 100 litros por persona. Es la cantidad de cerveza que consumimos cada año. Es la bebida fría por excelencia que se consume fuera de casa, sobre todo en bares y terrazas (70%), y especialmente en los meses más calurosos, de junio a agosto. Además, compartir una cerveza con un famoso se ha convertido en uno de los planes de ocio preferidos de los españoles, según Cerveceros de España. El informe, elaborado por Alpha Research, releva con qué celebridades de la música, el cine o el deporte queremos tomarnos una caña este verano.

¿Con qué famosos se irían de cañas los españoles? / EPE

¿Con quién se irían de caña los castellanomanchegos?

En Castilla-La Mancha, las preferencias para compartir una caña este verano tienen nombres propios. Y pertenecen al mundo del cine, el teatro y la televisión. Úrsula Corberó (Barcelona, 1989) es la mujer favorita de los castellanomanchegos para disfrutar de este plan, mientras que Antonio Banderas (Málaga, 1960) encabeza el ranking masculino.

A nivel nacional, Rosalía (Barcelona, 1992) lidera la clasificación femenina con el 16,6% de los votos, seguida de Úrsula Corberó (12,7%) y Aitana (11,2%). Completan el Top 5 Sara Carbonero (10,1%) y la princesa Leonor (8,2%), que entra por primera vez en este ranking, elaborado desde hace varios años.

En el apartado masculino, Antonio Banderas ocupa la primera posición con el 14,8% de los apoyos, por delante de Javier Bardem (11,8%) y Rafa Nadal (11,5%). Ibai Llanos (10,6%) y Mario Casas (10,5%) completan la lista de los hombres con los que los españoles compartirían una caña.

Para el aperitivo y el tapeo

El informe también deja claro que el 81% de los españoles consume cerveza con familia y amigos, como parte de la cultura de tapeo o aperitivo (78%) y el 61% la consume en formato caña en un bar o restaurante.