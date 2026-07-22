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Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja en Alameda de la Sagra

La magistrada ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja en Alameda de la Sagra

Así ha sido el minuto de silencio que se ha llevado a cabo en Alameda de la Sagra por el crimen machista

Así ha sido el minuto de silencio que se ha llevado a cabo en Alameda de la Sagra por el crimen machista

Raquel Serrano

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Inés Valero

La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para S.M.A.R., de 48 años, detenido por su relación con la muerte de su pareja, R.K.S.V., de 45 años, ocurrida la madrugada del pasado martes en un domicilio de la localidad toledana de Alameda de la Sagra. Se le imputa de forma provisional un delito de asesinato.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha comparecido ante la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo, que ha decretado para S.M.A.R. prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

A S.M.A.R. se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato. Imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

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Se ha establecido como medida cautelar para el investigado la prohibición de comunicación con los tres hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. En este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos. El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.

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