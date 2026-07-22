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Borja Bardera confiesa los rivales a batir este año por el Toledo y los errores que no deben cometer: "No tendría sentido"

La pretemporada del club verdiblanco comenzará el próximo 27 de julio

Borja Bardera ya está preparado para la temporada 26/27

Borja Bardera ya está preparado para la temporada 26/27 / CEDIDA

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Ni un paso atrás quieren ni el Toledo ni Borja Bardera, su entrenador. En la 25/26 no se pudo conseguir el ascenso, pero él no lo duda ni un segundo: "Este año queremos y vamos a completar el trabajo que hicimos la temporada pasada pero no finalizamos", afirma a este periódico. La pretemporada del equipo comenzará el 27 de julio, y se van sucediendo las entradas y salidas de jugadores. El inicio liguero tendrá lugar el fin de semana del 5 de septiembre, y la afición toledana comienza a responder a pesar del varapalo del final de la temporada pasada: el club ha anunciado recientemente que ya van 1.146 abonados (en la 25/26 pasada superó la barrera de los 3.000 por primera vez en su historia).

Para él, una de las claves de este año con respecto al anterior es "ser más ambiciosos fuera de casa", además de "jugar sin tanta presión. Hay que hacerle ver al futbolista que debemos ganar, pero sin que se sientan obligados, ya que esto hace que no jueguen sueltos", explica. Y también tiene un mensaje para la afición, "es normal que se encuentren tristes. Estarán con nosotros como siempre y, si empezamos mal, no tendría sentido estar con el cuchillo entre los dientes. Todos juntos lo conseguiremos", afirma.

De vacaciones, pero "24 horas pendiente al móvil"

El míster está 100 % motivado. Todavía de vacaciones, pero nos cuenta que, con el mercado abierto, está "24 horas pendiente del móvil. Ningún entrenador está verdaderamente de vacaciones si no tiene su plantilla confeccionada al completo". Con respecto a las bajas que ha sufrido hasta ahora el equipo verdiblanco confiesa que "son más importantes en lo emocional que en lo deportivo, porque confío plenamente en el club. Yo les digo el perfil que necesitamos y ellos los buscan".

Hasta ahora estos han sido todos los movimientos en el mercado veraniego por parte del club que juega en el Salto del Caballo:

  • Fichajes: Miguel Bolívar (delantero), Chabo (extremo), Juan Pliego (atacante), Manu Navarro (centrocampista), Álex Ramos (centrocampista), Hugo Mantecón (portero), Joselu Cano (delantero), Ignacio Puente (lateral derecho).
  • Renovaciones: Borja Bardera (entrenador), Paco Gallardo (DD), Neco Rubayo, Sergio Nanclares, Stevens Barreto, Christian Gómez, Nader Ghabbour, Sergi Brunet, Chupi, Gonzalo Saiz, Adrián Jesús, Álex Willy.
  • Bajas: Facu Esnaider, Víctor Barroso, David Baladía, Luna, Víctor Meneses, Friaza, Luis Molina, Fran Gómez, Enrique Peña, Gonzalo De La Rosa, Rafa Poveda, Adrián Hornero, Adrián Quintela, Adrián Rosell.

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Con todos estos movimientos —y los que queden por darse— el Toledo querrá, por fin, estar un poco más cerca del fútbol profesional. Acercarse a donde una ciudad de este calibre merece. No lo tendrá fácil. "Tarancón, Manchego, Illescas y Villacañas" son para el míster algunos de los rivales a batir y que también, a priori, lucharán por el mismo objetivo que ellos.

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