DIPUTACIÓN
Toledo moviliza bomberos para apoyar la extinción del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que arrasa 26.000 hectáreas
El incendio forestal en la Sierra Norte de Guadalajara, se ha convertido en el mayor siniestro registrado este año en Castilla - La Mancha
Alejandro López Marclay
El incendio forestal declarado el pasado jueves en la Sierra Norte de Guadalajara enfrenta una nueva jornada de trabajos después de convertirse en el mayor siniestro registrado este año en Castilla - La Mancha. Las llamas continúan fuera de capacidad de extinción y ha devastado cerca de 26.000 hectáreas afectando a 28 municipios.
La rápida propagación de la deflagración ha obligado a evacuar 34 localidades, y a mantener en confinamiento a otras 14, con más de 1.200 personas afectadas. Asimismo, el fuego mantiene un perímetro superior a los 120 kilómetros y sigue avanzando por varios frentes, el más vigilado es la zona norte, debido al riesgo de expansión hacía la provincia de Soria.
El consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la diputación de Toledo ha enviado una dotación de bomberos a la localidad de Villares del Jadraque para apoyar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la provincia de Guadalajara, atendiendo al dispositivo de coordinación establecido para hacer frente a esta emergencia.
Contener el avance del fuego
Los bomberos del Consorcio se han incorporado a las tareas que se están desarrollando sobre el terreno en apoyo al dispositivo desplegado en la zona afectada, poniendo a disposición su experiencia y capacidad de intervención para contribuir a las labores de extinción y garantizar la mejor respuesta ante la emergencia.
Durante las últimas horas, los responsables de la emergencia han pasado de una estrategia defensiva para proteger a la población, a una más ofensiva en el intento de contener el avance de las llamaradas. Si bien el incendio sigue lejos de poder darse por controlado, el operativo asegura que el crecimiento registrado ha sido menor que en jornadas anteriores y que unos cuantos sectores adyacentes a las localidades afectadas han logrado estabilizarse. Los servicios de emergencia continúan pendientes de la evolución meteorológica, ya que las altas temperaturas y el viento podrían favorecer nuevas reactivaciones en el transcurso del día.
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