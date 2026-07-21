Raimundo Amador hará parada en Toledo con su gira 'De Pata Negra a Raimundo'

El próximo 5 de septiembre, Raimundo Amador ofrecerá un concierto en Toledo como parte de su nueva gira ‘De pata negra a Raimundo’. La cita se celebrará en el Palacio de Congresos de El Greco, donde el artista sevillano presentará un espectáculo que reunirá la esencia de la mítica banda de flamenco fusión, Pata Negra, fundada por Raimundo y su hermano Rafael Amador en 1978, con algunas de las canciones más influyentes de su carrera en solitario.

El estilo inconfundible de uno de los guitarristas y cantantes más representativos del sonido flamenco moderno, ya tiene fecha programada en la capital castellanomanchega, donde el blues, el rock y el folclore andaluz se entremezclarán para crear una atmósfera única marcada por el virtuosismo y la improvisación característica de Raimundo Amador.

La gira coincide con el 37º aniversario de El directo, el primer álbum en vivo de Pata Negra, grabado los días 16 y 17 de febrero de 1989 en la sala Zeleste de Barcelona. A través de este nuevo proyecto, Raimundo Amador conecta pasado y presente y recupera canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Un homenaje a su hermano Rafael Amador, recientemente fallecido

'De Pata Negra a Raimundo' está diseñada para que sea mucho más que una gira. Se trata de una celebración de la música sin etiquetas, con un directo intenso, cercano y cargado de emoción, en el que el artista hará un repaso de sus grandes clásicos, así como de otros éxitos ya compuestos en etapas más maduras de su carrera artística.

El espectáculo también tendrá un cariz simbólico especialmente emotivo, ya que estará dedicado a rendir un sentido homenaje a su hermano Rafael Amador, fallecido el pasado 8 de febrero en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a los 65 años de edad. Los hermanos Amador fueron compañeros inseparables durante la etapa de Pata Negra, una de las bandas que transformaron la manera de entender y renovar el flamenco con otros géneros musicales.

Vuelta a los escenarios tras 3 años de ausencia

La última vez que el público tuvo la oportunidad de disfrutar del flamenco fusión de Raimundo Amador, fue en la gira celebrada en 2023. En esta ocasión, el artista andaluz pretende ofrecer una puesta en escena dirigida tanto a sus más fieles seguidores como a quienes se acercan por primera vez a su música.

La gira, que comenzó el pasado 13 de mayo en el Teatro Gran Vía de Madrid, recorrerá más de veinte localidades españolas. Antes de su llegada a Toledo, ya habrá pasado por ciudades y municipios como Valladolid, Murcia, Niebla, Menorca, Elche, Almuñécar, Almería y Huesca.

Las entradas para el concierto del 5 de septiembre en el Auditorio El Greco del Palacio de Congresos de Toledo ya se encuentran disponibles. Su precio oscila entre los 44 y los 50 euros, según la ubicación de las localidades. Se prevé que el show tenga una duración aproximada de 90 minutos y esté dirigido para todos los públicos, aunque los menores de 16 años deberán entrar acompañados de sus padres o representantes legales.