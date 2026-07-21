REPARACIÓN
Las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos de Toledo vuelven a funcionar de forma definitiva tras años paradas
Los trabajos de reparación han consistido en sustitución, desmontaje y limpieza
Alejandro López Marclay
El último tramo de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos está en pleno funcionamiento de forma definitiva desde esta mañana, tras años parado. Así lo ha confirmado Loreto Molina, la concehal de Obras y Servicios, Parques y Jardínes, quien ha destacado las actuaciones sobre las escaleras.
Durante este proceso de reparación, los trabajos han consistido fundamentalmente en la sustitución de los pasamanos cerrados, los cuatro aros de arrastre y las cuatro correas poly-V, además de los dos peines de la placa superior. Asimísmo, las obras han incluido el desmontaje y la limpieza del conjunto total de los peldaños y el desmontaje y la reposición de la cadena principal y de la cadena de peldaños.
Unas obras complejas pero necesarias
Durante su visita, Loreto Molina ha recordado la complejidad de esta obra que, adjudicada en mayo del año pasado, se centró en evitar las inundaciones y filtraciones a la estructura que ocasionaban los problemas en las escaleras mecánicas y en los ascensores, generando molestias continuas en los viandantes.
Además, el Ayuntamiento de Toledo puso en marcha este último tramo de las escaleras mecánicas de manera provisional durante las festividades del Corpus Christi y de la celebración del Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, con la finalidad de facilitar la entrada y salidad de viandantes a la ciudad. Una obra muy esperada por los toledanos, y demuestra que el ayuntamiento de la provincia está en constante movimiento al son de su ciudad.
- Alberto, el joven de 21 años que falleció antes de que España marcara el primer gol en el Mundial: deportista y muy querido en Sonseca
- Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
- Tragedia en el Mundial: muere un joven de unos 20 años mientras veía el partido en una plaza de Sonseca (Toledo)
- Josep Borrell: 'Hay que cambiar el relato y lograr que un número suficiente de catalanes entienda que ser parte de España no es un saqueo
- El Parque de la Vega y sus quioscos esperan volver a ser el gran salón de Toledo: 'el recibimiento ha sido maravilloso
- Cibeles se prepara para recibir a la selección española con una celebración histórica: horario, recorrido y cortes de tráfico en el centro de Madrid
- Estos son los artistas que celebrarán la segunda estrella en Cibeles: entrada libre hasta completar aforo
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad