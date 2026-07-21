Las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos de Toledo vuelven a funcionar de forma definitiva tras años paradas

El último tramo de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos está en pleno funcionamiento de forma definitiva desde esta mañana, tras años parado. Así lo ha confirmado Loreto Molina, la concehal de Obras y Servicios, Parques y Jardínes, quien ha destacado las actuaciones sobre las escaleras.

Durante este proceso de reparación, los trabajos han consistido fundamentalmente en la sustitución de los pasamanos cerrados, los cuatro aros de arrastre y las cuatro correas poly-V, además de los dos peines de la placa superior. Asimísmo, las obras han incluido el desmontaje y la limpieza del conjunto total de los peldaños y el desmontaje y la reposición de la cadena principal y de la cadena de peldaños.

Unas obras complejas pero necesarias

Durante su visita, Loreto Molina ha recordado la complejidad de esta obra que, adjudicada en mayo del año pasado, se centró en evitar las inundaciones y filtraciones a la estructura que ocasionaban los problemas en las escaleras mecánicas y en los ascensores, generando molestias continuas en los viandantes.

Además, el Ayuntamiento de Toledo puso en marcha este último tramo de las escaleras mecánicas de manera provisional durante las festividades del Corpus Christi y de la celebración del Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, con la finalidad de facilitar la entrada y salidad de viandantes a la ciudad. Una obra muy esperada por los toledanos, y demuestra que el ayuntamiento de la provincia está en constante movimiento al son de su ciudad.