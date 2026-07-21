OLA DE CALOR
Toledo se prepara para un día de muchísimo calor: 40 grados de máxima y una noche que no bajará de 25
Durante la noche, los termómetros no descenderán por debajo de los 25 grados, por lo que se espera una noche especialmente tropical
Joaquín De la Aleja
El día de hoy se prevé que sea especialmente caluroso en Toledo, una jornada donde los termómetros llegarán a alcanzar o, incluso superar, los 40 grados de temperatura en el Valle del Tajo. Una previsión que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar el aviso amarillo en el territorio.
Tras un fin de semana donde el mercurio apenas rozó los 38 grados de máxima, una nueva ola de calor asolará el interior peninsular, donde las altas temperaturas se sentirán de forma intensa en la capital castellanomanchega, llegando a su punto más álgido durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 17:00 horas, será en este intervalo del día cuando el calor alcance su cota máxima: 40 grados centígrados.
Una noche más tropical de lo habitual
En cuanto a las marcas mínimas, se espera también que durante la noche los termómetros no desciendan por debajo de los 25 grados, por lo que se espera una noche toledana especialmente tropical. La nubosidad para esta jornada será escasa o nula, por lo que se espera que predomine un ambiente seco y sin ninguna previsión en relación a precipitaciones o tormentas.
Las rachas de viento serán suaves o muy suaves, con ráfagas que apenas superen los 8 km/h durante el día y los 20 km/h durante la noche. Otro de los datos meteorológicos a tener en cuenta para la jornada de hoy, es el nivel de emisión de radiación solar UVA, UVB, UVC, que se espera que llegue a nivel 10 (muy alto), por lo que las autoridades climatológicas aconsejan que las personas no se expongan a la luz solar directa con el fin de evitar riesgos importantes para la salud.
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