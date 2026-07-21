Ya hay fecha de comienzo para las obras en las calles Talavera de la Reina y Diputación (Toledo), dentro del 'Plan Asfaltado 2026'

A principios de año, desde el Ayuntamiento de Toledo tenían un claro objetivo: mejorar las calles de la ciudad con el 'Plan Asfalto 2026', destinado a la reparación y acondicionamiento de numerosas calles y espacios urbanos de la capital castellanomanchega. Y en la mañana del pasado lunes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, visitó las calles Diputación y Talavera de la Reina, en las que las obras de renovación comenzarán el próximo mes de septiembre.

Esta obra permitirá "actuar sobre unas vías que presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo y al intenso tráfico que soportan" ha explicado Loreto Molina, concejal de Obras y Servicios. La actuación contempla la reparación completa de las bandas de aparcamiento y de la zona de rodadura de los vehículos, renovando el firme en todo el tramo comprendido entre el cruce con la calle Talavera y la avenida de la Reconquista.

Inversión de 170.000 euros y plazo de ejecución de tres meses

Además, Molina ha detallado que se actuará sobre la totalidad del vial para ofrecer una solución duradera que incremente la seguridad y el confort tanto para los conductores como para los vecinos, "el proyecto cuenta con un presupuesto de alrededor de 170.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y se incluye dentro de todas las actuaciones de asfaltado que tenemos asumidas como compromiso para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la ciudad de Toledo".

Desde el punto de vista técnico, las obras contemplan la demolición y reposición de las bandas de aparcamiento y de los tramos de calzada deteriorados, mediante la extensión de nuevas capas de firme adaptadas a las necesidades de la vía. También se procederá a la reposición de los elementos afectados por la obra y a la renovación de la señalización horizontal una vez finalizados los trabajos.

El ámbito de actuación abarca la totalidad de estas dos calles, mejorando tanto las zonas destinadas al estacionamiento como los carriles de circulación, lo que permitirá prolongar la vida útil del pavimento y mejorar las condiciones de seguridad vial.

Las otras calles que se asfaltarán desde agosto

En el cercano mes de agosto se comenzarán con las obras de renovación del pavimentos de varias calles del barrio de Santa María de Benquerencia, así como con la mejora de 55 pasos de peatones del Polígono residencial. En concreto tendrán lugar en las calles Valdemarías, Río Arlés, Valdeyernos, Guadiana y en el entorno del centro de salud.