Rosana, la mujer asesinada en Alameda de la Sagra, era de origen ecuatoriano y apenas llevaba tiempo en el pueblo: "No la conocíamos"

El municipio toledano de Alameda de la Sagra, de 4.350 habitantes, todavía se encuentra consternado tras lo acontecido en la madrugada de este martes: un hombre de 48 años (español aunque de origen ecuatoriano) ha asesinado presuntamente a las 05:16 horas a su mujer, de 45 años, de origen ecuatoriano y que se llamaba Rosana.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a la agencia EFE de que la agresión se ha producido a las 5:16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España de Alameda, donde al parecer el hombre ha acuchillado a la mujer. Fue un hijo de la víctima, de 26 años, el que dio aviso al 112. En la vivienda estaban tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. El hijo también ha advertido de que el padre, de 48 años, se había autoinflingido cortes en las muñecas con intención de suicidarse.

Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares.

Eran, presumiblemente, "nuevos en el pueblo"

La CRónica de Toledo contacta con diversos locales del municipio toledano, y el mensaje es unánime: "No la conocemos, debía ser nueva en el pueblo". La dueña del negocio Panadería Plaza Alonso confiesa que "estamos a 40 minutos de Madrid y están viniendo muchos vecinos nuevos porque Alameda de la Sagra es un poco dormitorio, trabajan en Madrid y duermen aquí".

Y este desconocimiento es generalizado en otros tantos locales del municipio: nadie sabe ni quién era ni a qué se dedicaba. A pesar de ello, Alameda de la Sagra todavía llora lo sucedido en esta madrugada, que, de confirmarse, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.