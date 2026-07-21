Violencia machista
Detenido por matar a cuchilladas a su mujer en Toledo
La víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares
EFE
Una mujer ha sido asesinada este martes con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad toledana de Alameda de la Sagra. Un hijo de la víctima, de 26 años, ha sido el que ha dado el aviso al 112. En la vivienda estaban tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la agresión se ha producido a las 5:16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España de Alameda, donde al parecer el hombre ha acuchillado a la mujer. El hijo también ha advertido de que el padre, de 48 años, se había autoinflingido cortes en las muñecas con intención de suicidarse.
Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo se ha hecho cargo de la investigación, en la que se tiene como principal hipótesis la de un caso de violencia machista.
El 112 ha indicado que tras recibir el aviso se han desplazado al lugar médico de urgencias y una UVI, que no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. El hombre ha sido trasladado por la UVI al Hospital de Toledo.
"Salvajismo moderno"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado el "salvajismo moderno" que supone la violencia machista.
En declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara), García-Page ha subrayado que un suceso "tan atroz no deja de remover conciencias", y ha trasladado las condolencias del Gobierno regional a la familia y a toda la localidad de Alameda. Ha sentenciado que estos sucesos "no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar".
Por su parte el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, presente también en el Cecopi, ha pedido "prudencia" y dejar que concluya la investigación de la Guardia Civil sobre el crimen para no interferir en la misma.
Conmoción en Alameda
El pueblo de Alameda de la Sagra ha quedado conmocionado por la noticia del crimen, como ha reconocido en declaraciones a EFE su alcalde, Rafael Arcicóllar, que ha defendido que Alameda es "un pueblo tranquilo" y que rechaza este tipo de violencia.
El regidor ha adelantado que el Ayuntamiento tiene previsto convocar alguna movilización de rechazo a la violencia y en solidaridad con la familia, que llevaba unos meses viviendo en la localidad, pero ha apuntado que será cuando concluya la investigación de la Guardia Civil.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.
Pide ayuda
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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Fuente: El Periódico
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