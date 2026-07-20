Alberto, el joven de 21 años que falleció antes de que España marcara el primer gol en el Mundial: deportista y muy querido en Sonseca

Este domingo, mientras todo el país celebraba la victoria de la Selección Española contra Argentina en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el municipio de Sonseca se estremecía a causa del trágico fallecimiento de un joven de 21 años mientras presenciaba el encuentro en la pantalla gigante instalada en la Plaza Virgen de los Remedios de la localidad.

En cuestión de instantes, el ambiente de máxima expectación que la plaza de Sonseca vivía justo antes de que Ferrán Torres anotara el gol que adelantase a España en el marcador, se truncó cuando el joven vecino del municipio se desplomó, lo que provocó una situación de emergencia y la alerta tanto de servicios sanitarios como de seguridad, siendo socorrido de forma rápida y efectiva, según comentan los vecinos presentes en aquel momento. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el joven comenzó a convulsionar de forma repentina, lo que motivó la rápida intervención de los servicios sanitarios.

Se procedió al apagado de la pantalla gigante y al corte de la retrasmisión en directo

Hasta el lugar se desplazaron un médico de Urgencias y una UVI móvil. Los profesionales sanitarios practicaron durante varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida y solo pudieron confirmar lo peor. Los primeros indicios apuntan a un fallecimiento por causas naturales, aunque será la autopsia la que esclarezca qué provocó la muerte

En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encontraban en la plaza con motivo del seguimiento del evento deportivo y fueron los primeros en asistir al joven mientras llegaban los servicios de emergencia. Seguidamente, se procedió al apagado de la pantalla gigante y al corte de la retrasmisión en directo de la final del mundial. Era la primera vez que los vecinos de Sonseca disfrutaban del visionado de un evento deportivo a gran escala.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Sonseca ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de este vecino, "como muestra del dolor compartido por este triste acontecimiento", han expresado en un comunicado oficial publicado a través de los perfiles oficiales de la institución.

Un joven conocido y muy querido entre sus vecinos

La noticia ha causado una profunda conmoción entre los vecinos del municipio. Las redes sociales se han llenado de mensajes de pésame y apoyo a la familia del joven, mientras numerosos usuarios lamentaban que una noche llamada a convertirse en histórica por la conquista del Mundial acabara marcada por la tragedia.

Alberto era un vecino muy querido en este municipio toledano. Se le conocía por ser muy aficionado al deporte, sobre todo, a las competiciones atléticas, ya que era habitual verle participar en carreras y eventos relacionados con esta modalidad, además de ser el hijo de una apreciada trabajadora de un establecimiento del centro de la localidad.