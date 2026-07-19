Melody celebra sus 25 años de carrera con un gran concierto en Toledo: las entradas ya están a la venta

El Auditorio del Palacio de Congresos El Greco acogerá el concierto de la artista sevillana Melody, programado para el martes 29 de diciembre, en plenas festividades navideñas. La cita formará parte de su nueva gira, ‘El Bosque Encantado’, coincidiendo con el 25 aniversario de su carrera profesional en el mundo del espectáculo.

Una gira para celebrar una de sus mejores etapas como cantante

La artista que saltó a la fama con el Baile del gorila cuando solo era una niña, se encuentra ahora en uno de sus mejores momentos, exhibiéndose más madura, poderosa y libre que nunca, según indican fuentes cercanas a la cantante. También se encuentra en un exigente proceso creativo, con la que está dando forma a esta nueva etapa de superación. Con este espectáculo, Melody pretende desplegar todo su talento y sorprender a su público con una puesta en escena cuidada y colorida.

El show que Melody llevará a cabo en la capital castellanomanchega será un viaje musical a través de sus grandes éxitos, incluyendo sus clásicos de siempre, así como nuevas composiciones y versiones como Ilarie o Alarma.

Un universo de magia, fantasía y baile

Además, el concierto esta diseñado para que los asistentes sean transportados a un universo de magia, fantasía y baile. La artista ha querido crear una experiencia en directo vibrante, una oportunidad para que los fans de Melody presencien una nueva versión de la artista mucho más evolucionada.

El concierto ya tiene hora de inicio. A las 21:00 horas del martes 29 de diciembre, Melody brillará ante el público toledano en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de Congresos El Greco, localizado en la calle de Venancio González, 24. Las entradas ya se encuentran a la venta, y su coste ronda entre los 50 y 60 euros, dependiendo de la ubicación de las butacas.