Una investigación de la UCLM desvela cómo comen los toledanos y cuánto deporte debe hacer cada grupo de edad: "Es lo mínimo para estar saludables"

Vivir muchos años es el sueño de la gran mayoría. Ahora bien, llegar a edades avanzadas no es fácil sin cuidarnos. Por ello, una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, encabezada por Irene Rodríguez, profesora en Actividad Física y Ciencias del Deporte en el campus de Toledo, ha concluido cómo comen los toledanos, qué les falta y cuánto deporte debe hacer cada grupo de edad si quiere tener una salud óptima. Porque deporte sumado a una buena alimentación es igual a vida.

En este estudio han intervenido médicos, biólogos, nutricionistas... profesionales y especialistas de varios sectores. En total han sido "unas 20 personas" y tres años de investigación.

Irene nos explica que "lo que hacemos es evaluar a diferentes poblaciones, de varias edades, y analizar sus hábitos nutricionales y ejercicio y cómo afectan en la calidad de vida de las personas". Y han dividido la clasificación y el análisis en tres grandes grupos:

Adolescentes de 12 a 14 años

de 12 a 14 años Adultos de 55 a 65

de 55 a 65 Mayores de más de 90

Y en total han estudiado —y siguen haciéndolo— a 354 niños, 250 adultos y 90 mayores de estas edades.

Equipo de la UCLM que ha llevado a cabo la investigación / CEDIDA

Concluyen que los mayores, los que puedan, "deben hacer ejercicio en casa y salir a andar aunque sea un poquito, e incentivar a los adolescentes a que empiecen a hacer deporte en edades tempranas", afirma. Para ellos el grupo que mejor se cuida son "los adultos, porque están concienciados", y la clave es "una alimentación variada y saludable".

Otra de las claves de la investigación es la mentalidad diferente entre generaciones. Mientras los jóvenes y adultos ya están concienciados en que hacer deporte es clave para tener una buena salud, a los mayores les sigue costando. Y es vital convencerles para que tomen el hábito y este a su vez afecte directamente —y de forma positiva— en sus vidas. Aunque esto, teniendo en cuenta la educación los mensajes que se transmiten hoy día, no debería pasarle a los jóvenes actuales en un futuro, ya que cuando lleguen a mayores sí deberían estar concienciados de la importancia de tener buenos hábitos de vida.

También, del estudio concluyen que a las niñas, de adolescentes, "les cuesta más". Rodríguez explica que a todos los adolescentes les cuesta por norma general "porque les pilla en una edad mala, pero a las chicas más. En estas edades los chicos se suelen apuntar a actividades por la tarde, pero a ellas no les tira tanto".

Así se alimentan los toledanos según la investigación de la UCLM

Tras estudiar a decenas de personas de cada grupo de edad, las conclusiones que han extraído son las siguientes:

Los adolescentes "comen en exceso" , y mucho frito, comida preparada, grasas trans… "Suelen sobrepasar las cantidad y con mucha comida poco saludable", afirma.

, y mucho frito, comida preparada, grasas trans… "Suelen sobrepasar las cantidad y con mucha comida poco saludable", afirma. Los adultos son los que tienen "mejor estilo de vida" y muy pegados a la dieta mediterránea, que es "muy buena".

y muy pegados a la dieta mediterránea, que es "muy buena". Los toledanos mayores tienen problemas de desnutrición y sobre todo según estos investigadores "les falta mucha proteína", la cual es "vital tener para no perder masa muscular y seguir teniendo esa función física que les hace ser independientes durante el máximo tiempo posible".

Pero igual de imprescindible es el deporte para mantener todas las aptitudes físicas. Para estos expertos el deporte que debería hacer cada grupo de edad es el siguiente:

Adolescentes : recomienda 60 minutos de actividad diaria y 3 días a la semana fuerza.

: recomienda 60 minutos de actividad diaria y 3 días a la semana fuerza. Adultos : mínimo 150 minutos de actividad moderada a la semana y 2 días a la semana fuerza.

: mínimo 150 minutos de actividad moderada a la semana y 2 días a la semana fuerza. Mayores: mínimo 150 minutos de actividad moderada a la semana y 2 días a la semana fuerza.

Y también insiste en que la clave es "combinar ejercicios de fuerza con cardio. Normalmente al que va mucho al gimnasio le falta hacer cardio y al que corre le faltan ejercicios de fuerza. La clave es combinar ambas", concluye.