Tiene 28 años, trabaja en el supermercado de sus padres y miles de personas la siguen por este motivo

Quien entra por la puerta del supermercado familiar de Susi probablemente piense que va a comprar fruta, arroz o cualquier producto de alimentación. Lo que muchos no esperan es encontrarse con una de las personas que mejor está promocionando Toledo en redes sociales. Con apenas 28 años, esta joven de origen chino se ha convertido, casi sin proponérselo, en una de las creadoras de contenido más queridas de la capital, mostrando desde los rincones más conocidos hasta pequeñas curiosidades que solo conocen quienes han crecido aquí.

Porque, aunque muchos la identifiquen por sus raíces, Susi siempre responde lo mismo cuando le preguntan quién es: una toledana más. "Tengo la cultura que me han enseñado mis padres, pero yo nunca he vivido en China", explica a La CRónica de Toledo dentro de El Periódico de España.

Sus padres llegaron desde China hace más de tres décadas para abrir un pequeño supermercado en Toledo. Desde 2008, el Suma Supermercado se encuentra en la plaza de la Magdalena. Allí ha crecido prácticamente toda su vida. Entre estanterías, cajas y clientes aprendió muy pronto el valor del esfuerzo, pero también la importancia de mantener vivas las costumbres familiares mientras construía su propia identidad.

Susi y el supermercado son virales en redes sociales "por casualidad"

Esa mezcla de dos culturas es precisamente lo que hoy define su día a día. "No me siento más china ni más española. Soy las dos cosas", resume.

Aunque en los últimos meses se ha hecho conocida por sus vídeos en Tik Tok e Instagram, nunca imaginó que terminaría dedicando parte de su tiempo a grabar contenido. Todo comenzó a raíz de que se pusieron en contacto con una agencia de comunicación para mejorar las redes sociales de la tienda. Su madre fue la primera que se puso frente a la cámara, sin embargo, los vídeos que se hicieron virales fueron los de Susi.

Hoy son miles las personas que siguen sus publicaciones, pero Susi asegura que intenta mantener la misma naturalidad de siempre. "Lo hago como soy yo. Si fingiera, la gente lo notaría enseguida", reconoce. Aunque "a veces fuerzo algo de más esa simpatía y alegría, es la manera de hacer más atractivos los vídeos". Su objetivo tampoco pasa por convertirse en influencer, "todo lo hago por promocionar la tienda", confiesa.

El local antes de ser supermercado fue la tienda de bicicletas de Federico Bahamontes

Aunque Susi estudió Estadística, hace alrededor de cinco años decidió incorporarse al negocio familiar, donde trabaja junto a su hermana y sus padres. Antes del supermercado, el local fue el santuario del primer español en ganar el Tour de Francia: "era la tienda de Federico Bahamontes, donde vendía bicicletas", explica Susi. "Alquiló por primera vez el local a mis padres en 2008, y desde entonces mantuvimos algo el contacto con él". De hecho, en la tienda guardan varias fotos del ciclista toledano con orgullo.

Una de las fotos de Federico Bahamontes en la tienda Suma Supermercado / Cedida

Entre sus rincones favoritos sigue estando el Valle, aunque también recomienda perderse por algunos de los callejones menos conocidos del Casco Histórico. "Toledo tiene muchísimos sitios que la gente todavía no conoce", explica. En casa, sin embargo, las costumbres cambian poco.

Los palillos siguen siendo los protagonistas en la mesa familiar y hay platos que nunca faltan. "Unos fideos que me hacía mi abuela siempre me recuerdan a mi infancia", cuenta con una sonrisa.También reconoce que, aunque en su familia triunfa la paella preparada por uno de sus tíos, el Año Nuevo Chino continúa siendo la celebración más especial del calendario.

Las redes le han permitido descubrir otra realidad: la curiosidad que sigue despertando la comunidad china en España. Ella intenta responder a esa curiosidad con normalidad, alejándose de los tópicos y mostrando cómo conviven ambas culturas en su día a día.

Mientras atiende a los clientes del supermercado, graba vídeos o responde mensajes, Susi sigue haciendo exactamente lo mismo que ha visto hacer siempre a sus padres: trabajar de cara al público.

Solo que ahora, además de despachar productos, también acerca Toledo a miles de personas. Y lo hace desde el mismo lugar donde empezó todo: el pequeño supermercado familiar que la vio crecer y que, sin saberlo, acabó convirtiéndose en el escenario perfecto para tender un puente entre China y Toledo.