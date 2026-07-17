Lo peor está por llegar en Toledo: la Aemet prevé la tercera ola de calor con una semana por encima de los 40 grados

Después de un inicio de verano marcado por las altas temperaturas, Toledo se prepara para encarar la tercera ola de calor del año. Las previsiones meteorológicas apuntan a que, entre el 19 y el 25 de julio, las máximas rondarán o superarán los 40 °C de forma continuada. Según el delegado de la AEMET en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, la tendencia confirma un escenario cada vez más habitual: "ahora es más fácil que los episodios de calor extremo sean más frecuentes y duren más, como el que se prevé para estos días".

El meteorólogo recuerda que el verano de 2025 fue el más caluroso registrado en la provincia de Toledo, y reconoce que este año "va por el camino", perfilándose entre los más cálidos. Además, el mes de julio ya supera al pasado: "después de otro inicio muy caluroso, la segunda quincena dio un respiro", algo que no viviremos este año. Bañón explica a La Crónica de Toledo dentro de El Periódico de España que "es prácticamente seguro que julio, agosto y septiembre estarán en la parte alta de los registros", aunque insiste en que es pronto para confirmar si superará el verano de 2025.

Julio apunta a terminar como uno de los más calurosos de la serie histórica

A la ola de calor registrada entre el 4 y el 9 de julio, se sumará un nuevo episodio de calor intenso. Luis Bañón señala que, tras un breve respiro, "seguiremos con temperaturas entre dos y tres grados por encima de la media normal para esta época del año".

Dormir con temperaturas mínimas entre 23 y 24 grados volverá a ser habitual la próxima semana. Según el delegado de la AEMET de Castilla-La Mancha, Luis Bañón, estas noches tropicales son cada vez más frecuentes y constituyen uno de los principales indicadores del calentamiento observado en la provincia de Toledo, donde incluso a media noche los termómetros podrán rondar los 30 grados, cuando la mínima sea de 23 grados.

Para la AEMET no basta con alcanzar los 40 °C para hablar de una ola de calor. Luis Bañón explica que en el observatorio de Toledo "el umbral se sitúa en los 39,4 °C y esta temperatura debe superarse durante al menos tres días consecutivos". Además, "no se considera ola de calor si solo afecta a una provincia, debe afectar al menos al 10% del territorio nacional".

El mes de junio de 2026 ya ha hecho historia

El pasado mes de junio terminó como el segundo más cálido de la serie histórica, con una temperatura media solo superada por el junio de 2025, considerado como el más caluroso. Para la AEMET, supone una nueva confirmación de una tendencia que se mantiene desde hace décadas y sitúa los veranos de Toledo y de Castilla-La Mancha entre los más cálidos de la serie histórica. Según Bañón, la capital toledana es una de las ciudades más calurosas de España debido a que "durante el verano la circulación atmosférica favorece la entra de aire muy cálido hacia el interior peninsular. Al atravesar kilómetros de terreno seco y descender hacia los grandes valles, esas masas de aire llegan todavía más recalentadas".

Los datos analizados por la Agencia Esatatal de Meteorología muestran una evolución muy clara: los veranos son cada vez más cálidos y los episodios de calor extremo resultan más frecuentes y duraderos. Luis Bañón resume esta realidad con una frase contundente: "La tendencia existe y está perfectamente demostrada. Los veranos son y serán cada vez más calurosos".