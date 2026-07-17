Los argentinos de Toledo, divididos en la final del Mundial: "Queremos la cuarta, pero España siempre será nuestra segunda selección"

Argentina ya está en la final del Mundial. Es la segunda edición consecutiva que lo consiguen. Y por séptima vez en toda su historia. Los 48 millones de argentinos que hay en todo el mundo lo siguen celebrando con su característica pasión y amor hacia la bandera y Selección Argentina, liderada por un antológico Leo Messi.

De estos 48 millones se calcula que hay 1,8 millones de ellos que viven fuera del país. En este caso nos trasladamos hacia Toledo, provincia donde viven 898 argentinos. No están ni en Buenos Aires ni en Rosario, pero lo viven incluso con más fervor. Porque, como nos explican, "cuando vives fuera de tu país la sangre se vuelve azul y blanca".

En la provincia toledana, Liana (originaria de Rosario) fundó hace tres años —cuando llegó a la ciudad— una comunidad llamada 'Argentinos en Toledo', y ahora quedan unas "cinco veces a la semana" para asados, tomar mate, y, como no, ¡para ver el Mundial de fútbol de este año! En su caso vino a España hace cinco años para unas prácticas profesionales y, casualidades de la vida, se enamoró de un toledano. Desde entonces reside en la ciudad castellanomanchega.

Toledo es una ciudad "atractiva" para los argentinos

Liana nos explica que para ellos es una ciudad atractiva y cada vez son más los que residen en esta provincia porque "está muy cerca de Madrid y eso te ofrece todo tipo de servicios y ofertas laborales, pero por otro lado también te aporta tranquilidad, porque no es una ciudad grande".

Aunque, como ella misma afirma, "un argentino siempre echa de menos a su tierra". Este fue precisamente el motivo por el que fundó esta comunidad, para estar cerca uno de los otros y sentir que, a fin de cuentas, están como en casa.

El fútbol es, para los argentinos, lo único que les "une"

Un ciudadano argentino tira para un lado y el otro para el contrario. Uno tiene una opinión, y el vecino de enfrente la opuesta. Chocan en todo. O prácticamente todo. Pero hay algo que les une: "la bandera y la Selección Argentina". Así lo define la propia vecina toledana. "Solemos estar muy divididos, pero el fútbol nos une, por eso somos tan intensos".

Pocos países viven como Argentina el fútbol. Tanto en los fracasos como en las victorias. En el caso de los argentinos de Toledo llevan viviendo todo el Mundial, quedando en sus diferentes domicilios, aunque no lo han tenido sencillo ya que muchos de los encuentros que han disputado han sido en horarios de madrugada. Pero ni eso les frenó. "Alguna vez, sin ser mucho de fiesta, hemos ido de discoteca para aguantar hasta la hora del partido", confiesa Liana entre risas y orgullo.

Y lo del pasado encuentro frente a Inglaterra no fue para ellos un partido más. El argentino no olvida. Las Malvinas siguen presentes cada día, y siempre lo estarán. "Argentina tiene heridas muy grandes a lo largo de su historia y esta en particular no es que duela, es que arde. En 1986 ganamos a Inglaterra por el mismo resultado (2-1) con Maradona, y ayer lo hicimos con Messi", afirma emocionada. "Estas victorias son por aquellos que fueron a defender Argentina sin armamento. Solo por amor a la bandera".

Por esto y mucho más ellos ya han ganado. Quieren la cuarta copa del Mundo pero, en caso de perder, Liana explica que "aplaudiremos a nuestros hermanos españoles". Eso sí, para esta gran final lo han organizado a lo grande: "Hemos alquilado una casa en Sol (Madrid) para ver el partido allí y, en caso de ganar, poder celebrarlo con la comunidad argentina más grande que hay en España", concluye nerviosa.

Por cierto, no, ella no cree que estén ayudadando los árbitros al combinado blanquiazul. Es más, le "entristece, porque es un mensaje de odio".

Como se suele decir en estos casos, que gane el mejor. Dos países y 96 millones de personas ya cuentan las horas para saber quién bordará la estrella de 2026 en sus camisetas. No será fácil para ninguna, desde luego. Que ruede la bola.