Las escaleras mecánicas de Safont aún no existían y el autobús turístico acababa de estrenarse: así era Toledo la última vez que jugamos la final de un Mundial

16 años, 192 meses, 834 semanas y 5.844 días. Ello es lo que ha transcurrido desde aquel 11 de julio 2010. Y, sin embargo, no hay nadie que no lo recuerde. Desde el que era mayor hasta el que tenía pocos años. Dónde, con quién y cómo vimos la final del Mundial 2010. Lo que hicimos cuando marcó Don Andrés Iniesta. Está en la cabeza de todos. Y lo seguirá estando toda una vida.

Toledo ya está preparada para disfrutar de nuestra segunda final del Mundial, con una pantalla gigante que volverá a situarse en la Plaza de Toros, que acogerá a 6.500 vecinos para que puedan vibrar con la Roja, y nunca olvidar este momento como tampoco lo hacemos con el que ocurrió hace ya 16 años. Casi nada.

Y es que la realidad es que todo ha cambiado muchísimo desde entonces. 16 años no son moco de pavo, y repasamos algunos cambios que ha sufrido la ciudad castellanomanchega desde entonces. No son pocos, ni de escasa relevancia.

Todo lo que ha cambiado Toledo desde 2010

Ha cambiado desde su ciudad, en lo que a infraestructuras se refiere, hasta su población: en 2010 vivían en Toledo ciudad 82.489 vecinos, y hoy lo hacen 87.216, casi 5.000 más.

En 2010 no existían todavía, por ejemplo, las escaleras mecánicas de Safont, que hoy trasladan desde lo más bajo de la ciudad hasta el Casco Histórico. Estas se inauguraron en 2014, y significó un antes y un después para todos. Tampoco estaba el Palacio de Congresos El Greco, inaugurado en 2012. Ni el Hospital Universitario de Toledo, inaugurado en 2020. Ni el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo, abierto desde 2019.

Por otro lado, el clásico autobús turístico descapotable, que hoy se ve de forma frecuente por el centro, 'acababa' de estrenarse: lo hizo en junio de 2009, por lo que apenas llevaba un año en funcionamiento cuando España se enfrentó a Holanda en Johannesburgo.

6.500 toledanos volverán a apoyar a la Roja este domingo en un partido histórico / Ayuntamiento de Toledo

En el sector turístico, Toledo cerró 2011 con 720.000 pernoctaciones en alojamientos hoteleros y un total de 438.587 personas que pasaron durante todo el año por las oficinas municipales de turismo. En el pasado 2025 se registraron más de 1,6 millones de pernoctaciones. O, lo que es lo mismo, un millón más que en 2011. Y cerca de un millón de viajeros, más del doble que desde entonces.

En el ámbito deportivo, el CD Toledo, principal equipo de fútbol de la ciudad, estaba en la antigua Segunda División B, lo que era la tercera categoría del fútbol español. Hoy está en la quinta categoría.

Son muchos los cambios y transformaciones sufridas, pero hay algo que no ha cambiado desde entonces y que sigue estando intacta 16 años más tarde: la ilusión por bordar una estrella en la camiseta. En este caso hablamos de la segunda. Qué bien quedaría en la elástica de la Selección Española.