Nuevo cierre en una piscina municipal de Toledo por la presencia de heces humanas

Nuevo incidente en las piscinas municipales de Toledo. La aparición de heces humanas en uno de los vasos de la piscina del Campo Escolar obligó durante la tarde de ayer miércoles a desalojar a los bañistas y cerrar temporalmente las instalaciones mientras se aplicaba el protocolo de desinfección previsto para este tipo de situaciones.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas, cuando se ordenó el desalojo de los bañistas y se activó el protocolo sanitario establecido para estos casos, que dependiendo del estado de las heces, puede durar entre una hora y media los casos más leves a más de ocho horas, y obligó a cerrar la piscina lo que restó de la jornada.

Se trata del tercer cierre registrado esta temporada de verano en una piscina municipal y se suma al ocurrido hace menos de dos semanas en la piscina de la Escuela de Gimnasia de la capital, cuando el pasado sábado 4 de julio la presencia de heces humanas obligó a suspender temporalmente el baño y activar el protocolo sanitario establecido para estos casos.

Este es el protocolo a activar tras la aparición de heces en la piscina

El protocolo contempla una serie de actuaciones inmediatas destinadas a eliminar cualquier riesgo para la salud de los usuarios. Entre ellas se encuentra el cierre temporal del vaso afectado, la retirada del material contaminante, el tratamiento del agua mediante una hipercolaricón y la comprobación posterior de que los parámetros vuelven a situarse dentro de los niveles permitidos antes de permitir de nuevo el acceso de los bañistas.

Precisamente, hace solo unos días el gerente del Patronato Deportivo Municipal, Nacho Andrada, explicaba que estos cierres responden a un protocolo sanitario muy estricto cuyo cumplimiento resulta obligatorio para proteger la salud pública. Andrada también advertía entonces de que este tipo de comportamientos no solo afectan al funcionamiento de las instalaciones, sino también al resto de usuarios que ven interrumpida su jornada de baño. Además del perjuicio para cientos de personas, cada cierre obliga a movilizar personal y recursos para devolver el agua a unas condiciones óptimas.

La repetición de estos incidentes coincide con el reto viral de las redes sociales denominado "reto marrón", que consiste en defecar dentro de piscinas públicas para obligar a su cierre. Aunque en ninguno de los episodios registrados en Toledo se ha confirmado que exista relación con esta práctica, el fenómeno ya ha provocado situaciones similares en distintas ciudades españolas durante los últimos veranos.