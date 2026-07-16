Buenas noticias para los toledanos: podrán disfrutar en 2027 de un inédito 'superpuente' de hasta once días

Los toledanos ya conocen sus festivos locales para el año 2027, tras la publicación del calendario laboral de la mano de Juan José Alcalde, portavoz municipal. Estos serán el 19 de marzo por la festividad de San José y el 29 de marzo por el Lunes de Pascua.

Alcalde explicó que este cambio sigue el mismo criterio que han aplicado en otras ocasiones similares. "Este año San Ildefonso cae en sábado y, por tanto, se ha considerado, como en otras ocasiones, trasladarlo al día de San José", matizó.

Pero lo que es verdaderamente una noticia positiva para los toledanos es que podrán disfrutar de un 'superpuente' de hasta once días, aunque con un matiz importante: tendrán que solicitar tres días de vacaciones en el trabajo.

Así podrán los toledanos disfrutar del puente de once días

Sí, el mes de marzo será el más disfrutón para los toledanos. Nos situamos en la tercera semana de este mes. El viernes día 19 es festivo, y le acompaña un fin de semana. Aquí van ya tres días de descanso. Le sigue el lunes 22. Para continuar la racha el trabajador tendrá que solicitar de vacaciones lunes, martes y miércoles. Tres días no son moco de pavo, pero merecerá la pena, porque ojo: jueves y viernes de esa semana son festivos, le sigue el fin de semana, y para finiquitar la jugada el lunes día 29 también será fiesta en Toledo. Por lo que, de coger esos tres días anteriormente mencionados de vacaciones, el toledano podrá descansar desde el viernes 19 incluido hasta el lunes 29 (también inclusive).

Se trata de una carambola, sí, pero que muchos aprovecharán. En el momento que se publica el calendario laboral de cada año nos volvemos unos estrategas, y en 2027 no será diferente.

El primer festivo local fijado por el Ayuntamiento de Toledo es el 19 de marzo / JCCM

Además, el calendario autonómico contará con un total de 12 festivos de carácter nacional y regional, y serán los siguientes: 1 de enero (año nuevo), 6 de enero (Reyes), 25 y 26 de marzo (Jueves y Viernes Santo), 1 de mayo (Día de las Personas Trabajadoras), 27 de mayo (Corpus Christi), 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha), 12 de octubre (Día de la Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

Todavía queda medio año, pero muchos toledanos empiezan a tener la cabeza en 2027 con la posibilidad del superpuente descubierto.