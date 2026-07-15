Dónde ver la final de España del Mundial 2026 en Toledo: la Plaza de Toros abre gratis para 6.500 aficionados

La selección española de fútbol está a solo un paso de volver a hacer historia. Dieciséis años después de conquistar el Mundial de Sudáfrica, España disputará este domingo la final del Mundial con el objetivo de levantar la segunda Copa del Mundo y sumar una estrella más a la camiseta. Miles de aficionados toledanos volverán a reunirse para animar a 'La Roja' en una cita que puede convertirse en una noche histórica para el deporte español.

Como ya ocurrió en las rondas anteriores ante Portugal, Bélgica o ayer ante Francia, cuando miles de toledanos se reunieron en este recinto para seguir en directo la victoria de la selección española ante la Francia de Kylian Mbappé y Dembélé, quienes no pudieron hacer nada ante el gran juego coral del conjunto de Luis de la Fuente. El penalti anotado por Mikel Oyarzabal, junto al gol de Pedro Porro hicieron vibrar una noche más la capital toledana.

Este domingo, y por última vez en este campeonato, la Plaza de Toros de Toledo volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la afición para seguir el partido en una pantalla gigante. En total, 6.500 vecinos podrán disfrutar gratuitamente de la final del Mundial desde este emblemático recinto de la capital regional. El encuentro comenzará este domingo 19 de julio a las 21:00 horas, cuando España se enfrente al vencedor de la segunda semifinal, que disputarán este miércoles Argentina e Inglaterra.

La iniciativa permitirá que miles de aficionados vivan el encuentro en un ambiente similar al de un estadio, compartiendo una noche que puede marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol español. Durante todo el Mundial, la respuesta de los toledanos ha sido masiva, llenando la Plaza de Toros para acompañar a la selección en cada una de sus eliminatorias.

Toledo ha llevado a un único representante al Mundial de Fútbol

Eugenio Leal puede presumir de ser el único toledano que por el momento ha representado a España en un Mundial de fútbol. Fue en el Mundial de 1978 disputado en Argentina, el mediocentro español exjugador del Atlético de Madrid -originario de Carriches- fue uno de los 23 convocados por Ladislao Kubala.

En aquella cita mundialista el conjunto español se despidió a las primeras de cambio en la fase de grupos. Estuvieron emparejados con Austria, Brasil y Suecia en el Grupo 3. Los austriacos se clasificaron como primeros con 4 puntos, empatados con los brasileños; mientras que el equipo español se quedó a las puertas con tres puntos, tras perder frente Austria, empatar ante Brasil y ganar en la última jornada a Suecia.