ELEGIDA ENTRE 21 OBRAS
Toledo ya tiene cartel para sus Ferias y Fiestas de Agosto 2026: la obra de Alfredo Copeiro será la imagen oficial
La obra de Alfredo Copeiro ha sido la seleccionada entre 21 propuestas para anunciar las celebraciones que se desarrollarán del 13 al 16 de agosto
Las Ferias y Fiestas de Agosto de Toledo 2026 ya tienen imagen. A un mes para que arranque una de las citas más esperadas del verano, el Ayuntamiento ha dado a conocer el cartel que anunciará oficialmente las celebraciones de este año. La obra, firmada por Alfredo Copeiro, ha sido la elegida entre 21 propuestas presentadas al concurso convocado por el Consistorio.
El fallo del jurado supone el punto de partida de la cuenta atrás para unas fiestas que volverán a llenar de actividad el recinto ferial de La Peraleda y distintos espacios de Toledo. El jurado, presidido por el concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, ha estado integrado además por la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana López; la representante de los medios de comunicación, Teresa Martín Tadeo; el representante de las asociaciones vecinales de Toledo, José Luis Calvo, y la representante del Grupo Municipal Socialista, Alicia Escalante.
Ha sido elegido entre 21 propuestas
Según ha informado el Ayuntamiento de Toledo, el jurado ha seleccionado la obra de Alfredo Copeiro, convirtiéndose desde este momento en la imagen oficial de la edición de 2026. El certamen ha contado con la participación de 21 obras presentadas, que han sido expuestas de forma anónima, identificadas únicamente por su número de registro, con el fin de garantizar la objetividad del proceso de selección.
Tras una primera fase de deliberación, las propuestas quedaron reducidas a siete carteles finalistas. Estas fueron sometidas a un nuevo análisis centrado en la viabilidad técnica y el impacto visual permitió seleccionar las dos obras con mayor puntuación. Finalmente, en la última votación el cartel presentado por Copeiro ha resultado vencedor y será la imagen oficial de la Feria y Fiestas de Agosto de Toledo 2026.
La cuenta atrás para unas fiestas con grandes conciertos
La presentación del cartel coincide con los primeros avances de la programación musical que el Ayuntamiento ha dado a conocer para las Ferias y Fiestas. El recinto ferial de La Peraleda volverá a concentrar buena parte de las actuaciones previstas entre el 13 y el 16 de agosto, mientras que la Plaza del Ayuntamiento también acogerá parte de la oferta musical.
Entre los nombres ya confirmados, destacan Loquillo, Leire Martínez, el toledano Pole y José Manuel Soto, además de varios artistas y grupos toledanos que completarán la programación. Según avanzó el concejal de Festejos, únicamente el concierto de Loquillo será pagado, mientras que el resto de actuaciones serán gratuitas con el objetivo de favorecer una amplia participación ciudadana.
Con el cartel ya elegido y los primeros artistas confirmados, Toledo comienza la cuenta atrás para unas fiestas que volverán a reunir a miles de vecinos en torno a una programación pensada para todos los públicos.
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