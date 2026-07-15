SUCESO
Los restos óseos encontrados en una casa de VIllanueva de Alcardete (Toledo) son de una persona fallecida hace 40 años
Los restos óseos encontrados en el desván de una vivienda de Villanueva de Alcardete datan de hace cuatro décadas, según fuentes de la Delegación del Gobierno
Los restos óseos hallados durante las tareas de desescombro y limpieza en una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo) pertenecen a una persona que lleva fallecida cuarenta años.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado este martes a EFE de la antigüedad de dichos restos óseos, si bien han indicado que hasta el momento se desconocen más detalles del caso, como si pertenecen a un hombre o a una mujer, y han señalado que la Guardia Civil sigue investigando el hallazgo.
Los restos óseos, entre ellos una cráneo y otros huesos, aparecieron durante las tareas de limpieza y desescombro de una vivienda en Villanueva de Alcardete, y estaban en una bolsa en el desván.
Toda vez que los propietarios de la vivienda llevaron material del desescombro al punto limpio de la localidad, este está cerrado desde el sábado 11 de julio, por si se pudieran encontrar restos de ADN en los materiales depositados.
La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar, entre otros aspectos, si hay signos de violencia en los restos encontrados.
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