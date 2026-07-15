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Más allá de Brihuega: este pueblo a una hora de Madrid es ideal para ver campos de lavanda (y no está masificado)

El Romeral, en Toledo, ofrece una alternativa tranquila a los campos de lavanda de Brihuega, con paisajes morados que atraen a quienes buscan naturaleza cerca de Madrid.

El Romeral (Toledo) se llena cada año de visitantes para contemplar sus impresionantes campos de lavanda

El Romeral (Toledo) se llena cada año de visitantes para contemplar sus impresionantes campos de lavanda / Freepik

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

Brihuega, en la provincia de Guadalajara, es uno de los destinos más conocidos para disfrutar de los campos de lavanda en España. Sin embargo, existe otra alternativa mucho más tranquila y menos masificada a apenas una hora de Madrid. Y también está en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma donde más se cultiva esta planta, que concentra cerca del 60% de las hectáreas en nuestro país.

Este pequeño municipio de Toledo, El Romeral, se convierte durante los meses de verano en todo un espectáculo con un paisaje espectacular teñido de tonos morados que atrae a quienes buscan naturaleza, fotografía y escapadas cerca de la capital, ya que se encuentra a menos de 80 kilómetros de distancia.

Una mujer saca una fotografía a una pareja en uno de los campos de lavanda de Brihuega, en Guadalajara.

Una mujer saca una fotografía a una pareja en uno de los campos de lavanda de Brihuega, en Guadalajara. / ALBA VIGARAY

Cuándo ver la floración de la lavanda en El Romeral

La lavanda es una planta aromática que no nace "en cualquier sitio", sino que se cultiva en zonas específicas: clima seco, soleado y con suelos calcáreos, por lo que Castilla-La Mancha es el lugar idóneo para ello. Nuestra región es referencia nacional de los campos de lavanda en España, pero también los podemos ver en otros puntos de la geografía: en zonas de Teruel y Zaragoza, áreas del interior de Lleida y Tarragona, o algunos campos pequeños de zonas rurales del sureste y norte de la Comunidad de Madrid.

Es durante los meses de verano -especialmente entre finales de junio y mediados de julio- cuando los campos que rodean El Romeral alcanzan su máximo esplendor. La lavanda, que es un arbusto bajo y leñoso, cubre campos agrícolas, lo que crea un entorno visual muy impactante. Sin embargo, la gran diferencia con otras zonas donde los campos de lavanda se han convertido en su seña de identidad, en El Romeral se pueden disfrutar con mayor calma: sin aglomeraciones de turistas, en un ambiente más relajado y tranquilo.

Paseos guiados entre las hileras de lavanda

Durante la floración de la lavanda, en El Romeral se ofrecen actividades para que los visitantes se adentren en la experiencia visual y olfativa. Se ofertan paseos entre las hileras de lavanda, donde se explica el proceso de cultivo, la historia de la planta y cuáles eran los usos que se le da antes y cómo se utiliza en la actualidad.

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Y es que, una vez la floración llega a su fin, es el momento de la recolección, a partir de la cual se elaboran aceites esenciales y productos derivados como geles, champús, cremas hidratantes, colonias y tónicos. Y con ingredientes 100% naturales. Además, en plena floración, las abejas se desplazan a las zonas más apartadas de los campos para recoger néctar, lo que da lugar a la apreciada miel de lavanda, uno de los productos más singulares y valorados de este entorno.

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