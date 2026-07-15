REGRESA EL CALOR A TOLEDO
Laura Jiménez, arquitecta: "Las persianas exteriores siguen siendo el sistema más eficaz para proteger una casa del calor"
Frente al próximo episodio de calor extremo que vivirá la capital, la arquitecta explica qué soluciones funcionan realmente para reducir la temperatura del hogar y desmonta algunos de los errores más habituales
Toledo se prepara para encarar la tercera ola de calor del verano. Las previsiones meteorológicas apuntan a que, entre el 18 y el 25 de julio, las máximas rondarán o superarán los 40 °C de forma continuada durante siete días. Según el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET) en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, la tendencia confirma un escenario cada vez más habitual: "ahora es más fácil que los episodios de calor extremo sean más frecuentes y duren más", explica a este periódico.
Un episodio de calor extremo que también condicionará el sueño de los toledanos, con noches tropicales donde las temperaturas mínimas no bajarán de los 23 grados en buena parte de la próxima semana. Ante este escenario, proteger las viviendas se convierte en una necesidad. Y para hacer frente a un verano que "va en camino" de ser uno de los más calurosos de la serie histórica registrada por la AEMET, la arquitecta Laura Jiménez recuerda que muchas viviendas pueden reducir varios grados su temperatura interior aplicando correctamente principios básicos de arquitectura bioclimática.
Jiménez considera que uno de los errores más habituales consiste en confiar únicamente en soluciones visibles, cuando la temperatura ambiental de una vivienda depende de muchos más factores. La orientación, el aislamiento, la protección exterior o la forma de ventilar influyen directamente en la temperatura interior y, por tanto, en el consumo energético durante el verano.
La persiana exterior, la solución con mejor relación calidad-precio
De hecho, la arquitecta insiste en que la orientación sigue siendo uno de los aspectos más determinantes. "Si una vivienda está bien orientada te puedes ahorrar hasta un 30 % de aire acondicionado", asegura a este periódico.
La experta también desmonta otra idea muy extendida: que cualquier elemento colocado en la ventana sirve para frenar el calor. En realidad, no todos funcionan igual. "El estor interior no evita que la radiación caliente la vivienda", explica, ya que el calor atraviesa el cristal antes de encontrarse con esa barrera. Por ese motivo, defiende que las soluciones situadas en el exterior continúan siendo mucho más eficaces para impedir que la vivienda se caliente.
Aunque la tecnología ha evolucionado mucho durante los últimos años, Jiménez recuerda que algunas de las medidas más sencillas siguen siendo las que mejor resultado ofrecen. Para ella, "las persianas exteriores siguen siendo el sistema más eficaz para proteger una casa del calor". "Sobre todo por su relación calidad-precio", añade.
Más allá de las soluciones constructivas, la arquitecta cree que también existe un problema de hábitos. Muchas personas esperan a que la vivienda alcance temperaturas muy elevadas antes de climatizarla, una práctica que obliga a los equipos a trabajar con mayor intensidad y eleva el consumo eléctrico. Por ello recomienda actuar antes de que el calor se acumule en el interior y aprovechar las horas más frescas del día para renovar el aire. "Ventilar a primera y última hora del día sigue siendo una de las medidas más eficaces", afirma.
Para Jiménez, el reto no pasa únicamente por instalar más aparatos de aire acondicionado, sino por aprender a sacar partido al diseño de las viviendas. En un contexto de veranos cada vez más largos y calurosos, concluye, "la arquitectura también se convierte en una herramienta fundamental para hacer frente al calor".
Estas son las mejores soluciones para mantener la casa fresca este verano:
Para Laura, las mejores "armas" y factores para combatir el calor en interiores son "las soluciones exteriores, para evitar que los rayos de sol entren en los hogares". La arquitecta las ordenas de la siguiente manera:
- Las persianas exteriores. Para la arquitecta, siguen siendo la solución más eficaz en relación calidad-precio. Actúan como un auténtico escudo térmico, evitando que el calor entre en la vivienda antes incluso de atravesar el cristal.
- Un buen aislamiento y unas ventanas eficientes. La calidad de la envolvente del edificio resulta determinante. Un buen aislamiento y ventanas con doble o triple acristalamiento y protección frente a los rayos UV reducen notablemente la entrada de calor y permiten disminuir el uso del aire acondicionado.
- Ventilación cruzada. Abrir las ventanas a primera y última hora del día, favoreciendo la corriente entre fachadas opuestas o mediante el efecto chimenea en viviendas de varias plantas, sigue siendo una de las medidas pasivas más eficaces.
- Láminas solares. Una alternativa todavía poco conocida. Se trata de una película adhesiva que se instala sobre el cristal y bloquea gran parte de la radiación solar. Laura destaca que su coste es similar al de un estor o un toldo, dura muchos años y puede colocarla el propio propietario.
- Toldos y elementos de sombra exteriores. La arquitecta considera que funcionan porque impiden que el sol llegue directamente a la fachada o a la ventana, aunque cree que hoy existen soluciones más eficientes que el toldo tradicional.
- Estores inferiores. Son la opción menos eficaz. Aunque ayudan a conservar durante más tiempo el aire frío generado por la climatización, no impiden que la radiación solar atraviese el cristal y caliente la vivienda.
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