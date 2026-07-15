Laura Jiménez, arquitecta: "Las persianas exteriores siguen siendo el sistema más eficaz para proteger una casa del calor"

Toledo se prepara para encarar la tercera ola de calor del verano. Las previsiones meteorológicas apuntan a que, entre el 18 y el 25 de julio, las máximas rondarán o superarán los 40 °C de forma continuada durante siete días. Según el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET) en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, la tendencia confirma un escenario cada vez más habitual: "ahora es más fácil que los episodios de calor extremo sean más frecuentes y duren más", explica a este periódico.

Un episodio de calor extremo que también condicionará el sueño de los toledanos, con noches tropicales donde las temperaturas mínimas no bajarán de los 23 grados en buena parte de la próxima semana. Ante este escenario, proteger las viviendas se convierte en una necesidad. Y para hacer frente a un verano que "va en camino" de ser uno de los más calurosos de la serie histórica registrada por la AEMET, la arquitecta Laura Jiménez recuerda que muchas viviendas pueden reducir varios grados su temperatura interior aplicando correctamente principios básicos de arquitectura bioclimática.

Jiménez considera que uno de los errores más habituales consiste en confiar únicamente en soluciones visibles, cuando la temperatura ambiental de una vivienda depende de muchos más factores. La orientación, el aislamiento, la protección exterior o la forma de ventilar influyen directamente en la temperatura interior y, por tanto, en el consumo energético durante el verano.

La persiana exterior, la solución con mejor relación calidad-precio

De hecho, la arquitecta insiste en que la orientación sigue siendo uno de los aspectos más determinantes. "Si una vivienda está bien orientada te puedes ahorrar hasta un 30 % de aire acondicionado", asegura a este periódico.

La experta también desmonta otra idea muy extendida: que cualquier elemento colocado en la ventana sirve para frenar el calor. En realidad, no todos funcionan igual. "El estor interior no evita que la radiación caliente la vivienda", explica, ya que el calor atraviesa el cristal antes de encontrarse con esa barrera. Por ese motivo, defiende que las soluciones situadas en el exterior continúan siendo mucho más eficaces para impedir que la vivienda se caliente.

Aunque la tecnología ha evolucionado mucho durante los últimos años, Jiménez recuerda que algunas de las medidas más sencillas siguen siendo las que mejor resultado ofrecen. Para ella, "las persianas exteriores siguen siendo el sistema más eficaz para proteger una casa del calor". "Sobre todo por su relación calidad-precio", añade.

Más allá de las soluciones constructivas, la arquitecta cree que también existe un problema de hábitos. Muchas personas esperan a que la vivienda alcance temperaturas muy elevadas antes de climatizarla, una práctica que obliga a los equipos a trabajar con mayor intensidad y eleva el consumo eléctrico. Por ello recomienda actuar antes de que el calor se acumule en el interior y aprovechar las horas más frescas del día para renovar el aire. "Ventilar a primera y última hora del día sigue siendo una de las medidas más eficaces", afirma.

Para Jiménez, el reto no pasa únicamente por instalar más aparatos de aire acondicionado, sino por aprender a sacar partido al diseño de las viviendas. En un contexto de veranos cada vez más largos y calurosos, concluye, "la arquitectura también se convierte en una herramienta fundamental para hacer frente al calor".

Estas son las mejores soluciones para mantener la casa fresca este verano:

Para Laura, las mejores "armas" y factores para combatir el calor en interiores son "las soluciones exteriores, para evitar que los rayos de sol entren en los hogares". La arquitecta las ordenas de la siguiente manera: