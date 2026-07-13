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SEGURIDAD

La Policía Local de Toledo renueva sus pistolas después de 28 años: así serán las nuevas armas de los agentes

La antigüedad de las armas reglamentarias de la Policía Local de Toledo, adquiridas en 1998, motiva su renovación con 41 nuevas pistolas

Agentes de la Policía Local de Toledo, en una imagen de archivo

Agentes de la Policía Local de Toledo, en una imagen de archivo / EPE

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

El Ayuntamiento de Toledo renovará el armamento reglamentario de la Policía Local con la adquisición de 41 nuevas pistolas y sus correspondientes fundas, destinadas a sustituir las armas que actualmente portan los agentes y que fueron adquiridas en agosto de 1998. Tras casi 28 años de servicio, el Consistorio considera necesario reemplazarlas por su antigüedad.

La contratación, adjudicada a Seguridad Policial S.L. por 31.892,28 euros, IVA incluido, contempla el suministro de 41 pistolas Glock 19 Gen 5 o un modelo equivalente, de calibre 9x19 milímetros, cada una equipada con dos cargadores.

También incluye 41 fundas negras de nivel de seguridad III y otras 41 fundas portacargador para el segundo cargador. El presupuesto máximo de licitación ascendía a 36.000 euros, por lo que la oferta seleccionada supone un ahorro de más de 4.100 euros.

Glock 19 Gen 5 es la quinta generación de uno de los modelos más utilizados por los cuerpos policiales

Glock 19 Gen 5 es la quinta generación de uno de los modelos más utilizados por los cuerpos policiales / EPE

Pistolas aptas para diestros y zurdos

La Glock 19 Gen 5 es la quinta generación de uno de los modelos más utilizados por los cuerpos policiales. Incorpora el cañón Glock Marksman Barrel, con un nuevo estriado diseñado para mejorar la precisión, elimina las hendiduras para los dedos en la empuñadura para ofrecer un agarre más adaptable, dispone de retenida de la corredera ambidiestra y controles aptos para usuarios diestros y zurdos.

Además, cuenta con un acabado nDLC, que aumenta la resistencia al desgaste y a la corrosión, una boca del cargador ensanchada para agilizar las recargas y el sistema de seguridad Safe Action, característico de la marca. El arma tiene una longitud total de 185 milímetros.

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Al procedimiento abierto supersimplificado concurrieron seis empresas. La oferta de Seguridad Policial S.L. fue la mejor valorada desde el punto de vista económico, por delante de Deportes Caza y Pesca Sport 84 S.L. y Gabilondo Sport S.L. El nuevo material deberá entregarse en el cuartel de la Policía Local y contará con una garantía de dos años.

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