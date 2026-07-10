Los recuerdos del último y único mundialista nacido en Toledo: "Llevábamos 12 años sin clasificarnos, y la Federación nos regaló hasta un Rolex"

Hace 48 años de la última vez que un futbolista nacido en Toledo jugó un Mundial de fútbol. Fue Eugenio Leal, nacido en el municipio de Carriches y que hoy día tiene 73 años.

En vísperas del partido de este viernes, en el que la Roja se juega frente a Bélgica acceder a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el toledano nos ha detallado sus recuerdos mundialistas.

Gran parte de su carrera como mediocentro la disputó en el Atlético de Madrid, club en el que militó desde 1971 hasta 1973 en una primera etapa y en una segunda —después de pasar por Real Sporting de Gijón— de 1974 a 1982. Y este fue convocado con la Selección Española en hasta 13 ocasiones, y mundialista en el Mundial de Argentina 1978. Hay otros toledanos como Gregorio 'Goyo' Benito y Abel Resino que han sido seleccionados con el combinado nacional, pero nunca fueron citados para un Mundial. Y David De Gea, a pesar de haberse criado en el municipio toledano de Illescas, nació en Madrid. El único nacido en Toledo sigue siendo Eugenio.

Vive a día de hoy alejado de los focos, en Granada junto a su mujer, la que es para él "una ciudad maravillosa". Nos cuenta que después de retirarse —por una grave lesión que sufrió— fue bróker interbancario y también trabajó en unas bodegas en el Puerto de Santa María (Cádiz).

España llevaba por aquel entonces 12 años sin clasificarse a un Mundial: así lo recuerda

"Fue un hito nuestra clasificación para el Mundial, porque llevábamos sin hacerlo desde Inglaterra en 1966, 12 años era mucho tiempo", recuerda emocionado. Y la celebración "fue espectacular. Antes no es como ahora, no había teléfonos y no te podían grabar. Lo pasamos muy bien", e incluso nos confiesa que "la Federación nos regaló un Rolex a todos los jugadores, aunque no valen lo que ahora", declara entre risas. Ellos no lo sabían, pero esta clasificación abrió el paso a nuestro combinado nacional: desde entonces nos hemos clasificado a todas las ediciones del Mundial, en un total de 13 ocasiones consecutivas. Y que siga la racha.

La convocatoria para aquel Mundial la formaron: Luis Arconada, Miguel Ángel, Urruti, Isidoro San José, Rubén Cano, Carles Rexach, Pirri, Marcelino, Antoni Olmo, Marañón, Eugenio Leal, Antonio Guzmán, Julio Cardeñosa, Santillana, Quini, Juanito, Dani, Antonio Biosca, Migueli, Juan Manuel Asensi, Francisco Uría y Antonio de La Cruz.

Me llamaban Cheli porque yo era muy de estar en la calle, un poco chulito, y Cheli en Madrid significa como amigo, y me lo pusieron en el Atlético de Madrid Eugenio Leal

Aunque la alegría de la clasificación duró poco. La Roja, en el 78, y entrenados por Ladislao Kubala, formó parte del Grupo 3, junto a Austria, Brasil y Suecia. Los austríacos se clasificaron como primeros clasificados con 4 puntos, los brasileños también con 4, y los nuestros se quedaron fuera con 3 puntos, tras perder frente Austria, empatar ante Brasil y ganar en la última jornada a Suecia. Eugenio todavía no olvida el fallo de Cardeñosa ante los brasileños bajo palos: "Lo que nos mató fue la derrota ante Austria, que no estaba prevista. Creo que se hicieron demasiados cambios en el once aquel partido inaugural. Y si Cardeñosa hubiera marcado ese gol ante Brasil hubiéramos pasado y ellos se quedaban fuera, pero no pudo ser", lamenta.

España frente a Italia, con Eugenio Leal en primer plano / CEDIDA

Entre risas, y algo de lamentos todavía, confiesa que "además de lo deportivo también nos perjudicó en lo económico. Teníamos primas con la Federación y yo en particular tenía un acuerdo con una marca de botas de un millón de pesetas tan solo por llevarlas, pero por cada ronda que pasábamos era otro millón, ¡qué pena!", afirma.

Así ve a la España actual en este Mundial 2026

Todo un país —después de 16 años— vuelve a estar ilusionado en una cita mundialista. Y lo está hasta Eugenio, que piensa que "son unos fenómenos. La clave para ganar es llevar a los mejores y también hay que tener algo de suerte. Solo nos hace falta lo segundo". Sus jugadores favoritos de la convocatoria son "Lamine Yamal y Oyarzabal", y él se parecería en lo futbolístico a "Mikel Merino".

¿Era duro Eugenio Leal en el terreno de juego?

Empezó como delantero centro, hasta que Luis Aragonés "me bajó al centro del campo", ¡y qué bien hizo! Dos Copas del Rey y dos Ligas ganó el toledano, todo ello con el club colchonero. Además de seguir siendo el único mundialista de toda una provincia, claro. Se recuerda como un centrocampista "defensivo y ofensivo, corría por todos lados y tenía llegada".

También se dice que Eugenio Leal era duro en el terreno de juego, pero él lo desmiente: "¡nunca he lesionado a un compañero, aunque no iba con miedo; es más, una entrada de un rival me retiró del fútbol!", aclara.

El futbolista que más le impresionó de su carrera fue Juanito, y el que más le costó defender Johan Neeskens (ex del Barcelona).

España confía en bordar la segunda estrella el 19 de julio. Eugenio también. Y sus recuerdos siguen más vivos a día de hoy que nunca en Toledo.