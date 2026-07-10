Extinguido el incendio forestal en La Guardia (Toledo) tras arrasar unas 500 hectáreas

El incendio forestal que se declaró este miércoles en el término municipal de La Guardia (Toledo), y que ha afectado a unas 500 hectáreas de matorral y pasto, ha quedado extinguido a primera hora de este viernes.

El Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), consultado por EFE, ha indicado que el incendio, que se dio por controlado a las 21:16 horas de este jueves, ha quedado extinguido a las 6:59 horas de este viernes.

Este incendio, que ha afectado a unas 500 hectáreas de matorral y pasto, fue detectado a las 18:37 horas de este miércoles por un vigilante móvil.

En las taras de extinción han participado 45 medios, siete de ellos aéreos y 34 terrestres, con 192 efectivos.

Riesgo de incendios extremo en zonas de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que este viernes el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en zonas de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Además, es muy alto en la mayor parte de la región y alto en áreas de Guadalajara.