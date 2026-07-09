Ola de calor hoy, jueves 9 de julio, en Toledo: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Aemet

La provincia de Toledo afronta este jueves la última jornada de la actual ola de calor, después de varios días con temperaturas extremas que han vuelto a situar los termómetros por encima de los 40 grados en distintos puntos del territorio. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ligero descenso de las máximas a partir del viernes, el alivio será relativo: el calor seguirá siendo protagonista durante buena parte del mes y julio apunta a cerrar, de nuevo, con valores superiores a los habituales.

La previsión de la AEMET para la capital toledana sitúa este jueves la máxima en 40 grados, con una mínima de 23 grados, cielo completamente despejado y viento flojo. Las precipitaciones continúan descartadas y el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. A partir del viernes se espera una ligera bajada de las máximas, aunque el calor continuará siendo intenso durante buena parte del mes.

Este episodio llega después de un inicio de julio especialmente sofocante. De hecho, la provincia ha encadenado desde el 4 de julio hasta cinco días consecutivos superando los 40 grados, una circunstancia cada vez más habitual durante los primeros compases del verano y que se suma a un junio que ya ha pasado a la historia como el segundo más cálido desde que existen registros, solo por detrás del de 2025.

El delegado territorial de la AEMET en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, explica a La CRónica de Toledo dentro de El Periódico de España que, "aunque la ola de calor termina oficialmente este jueves, eso no significa que desaparezcan las altas temperaturas". Al contrario, los modelos meteorológicos mantienen una previsión de calor persistente durante las próximas semanas.

Se prevé un fin de semana con máximas de 37 grados

"Después de estos primeros días habrá un pequeño respiro, pero seguiremos con temperaturas entre dos y tres grados por encima de lo normal para esta época del año", señala el meteorólogo. La diferencia es que dejarán de cumplirse las condiciones que la AEMET exige para declarar oficialmente una ola de calor. Para ello no basta con superar los 40 grados en un punto concreto, sino que deben alcanzarse determinados umbrales de temperatura durante al menos tres días consecutivos y afectar a una parte importante del territorio nacional. En el caso del observatorio de Toledo, ese umbral se sitúa en 39,4 grados.

De cara al fin de semana, las máximas bajarán hasta los 37-36 grados, dando un mínimo respiro. Mientras que las mínimas también bajarán dos grados con respecto a esta ola de calor, manteniéndose siempre por encima de los 20 grados.

Este es otro aspecto que también preocupa a los meteorólogos. Las conocidas como noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, e incluso las noches ecuatoriales, cuando el mercurio no baja de los 25, son cada vez más frecuentes en la provincia. "Una mínima de 24 grados significa que a medianoche todavía podemos estar cerca de los 30 grados", explica Luis Bañón, quien recuerda que este fenómeno dificulta el descanso y supone un mayor riesgo para personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

Por el momento, las previsiones estacionales no apuntan a un cambio de escenario. Tras el final oficial de esta ola de calor, Toledo seguirá inmerso en un ambiente plenamente veraniego, con máximas elevadas, noches cálidas y un julio que, si se cumplen las previsiones de la AEMET, volverá a situarse entre los meses más calurosos de los últimos años.