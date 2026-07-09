Las llamas avanzan en La Guardia (Toledo): el incendio alcanza las 500 hectáreas en una zona de difícil acceso

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de que, desde las 8:30 horas de este jueves, se han reincorporado tres medios aéreos a las tareas de extinción de este incendio, en el que también trabajan diez medios terrestres y 56 efectivos.

El incendio, detectado a las 18:37 horas de este miércoles por un vigilante móvil, ha afectado ya a unas 500 hectáreas de zona forestal, sobre todo matorral y pasto.

En concreto, el incendio se sitúa entorno al barranco del río Algodor, cerca del embalse del Castro, según han indicado a EFE fuentes del Plan Infocam, por lo que se trata de una orografía compleja, que está dificultando las tareas de extinción.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que este jueves el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en casi toda la región, estas fuentes han señalado que la previsión que hacen para el día es seguir trabajando, para tratar de controlar el fuego.

Desde que comenzó este incendio, han participado en las tareas de extinción 34 medios, cinco de ellos aéreos y 26 terrestres, con 134 efectivos.

Estabilizado el incendio de El Cardoso de la Sierra, en Guadalajara

Por otro lado, el incendio forestal que se detectó a las 14:46 horas de este miércoles en la entidad menor de Bocigano, en el término municipal de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara), ya está estabilizado. Este fuego afecta a una zona de terrenos forestal leñoso no arbolado y en las tareas de extinción trabajan en estos momentos un medio terrestre con cinco personas.

En total, han participado seis medios terrestres y siete aéreos, con 47 efectivos. Este incendio se ha originado en el mismo término municipal en el que, a finales de septiembre de 2025, otro fuego afectó a una superficie de unas 2.400 hectáreas.