SUCESO
Fallece un hombre en el municipio de Oropesa (Toledo) tras ser atropellado por varios vehículos
La llamada a los servicios de emergencia tuvo lugar a las 23:50 horas del pasado miércoles
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Juan Luis Martín
Trágica noche en el municipio de Oropesa, en Toledo. Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por varios vehículos a la altura del kilómetro 163 (sentido Madrid) de la A-5.
Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a la agencia Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 23:50 horas del pasado miércoles.
Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una UVI que certificó el fallecimiento, sin poder hacer nada para salvarle la vida. A esta hora de la mañana se encuentran allí efectivos de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido, como ha podido conocer este periódico.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- La Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid provocará cortes de tráfico en Alcalá de Henares este miércoles
- El PP de Madrid anuncia sus candidatos a las alcaldías de 29 de los 67 municipios en los que no gobierna