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SUCESO

Fallece un hombre en el municipio de Oropesa (Toledo) tras ser atropellado por varios vehículos

La llamada a los servicios de emergencia tuvo lugar a las 23:50 horas del pasado miércoles

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvarle la vida a su llegada

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvarle la vida a su llegada / Europa Press

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Juan Luis Martín

Trágica noche en el municipio de Oropesa, en Toledo. Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por varios vehículos a la altura del kilómetro 163 (sentido Madrid) de la A-5.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a la agencia Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 23:50 horas del pasado miércoles.

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Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una UVI que certificó el fallecimiento, sin poder hacer nada para salvarle la vida. A esta hora de la mañana se encuentran allí efectivos de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido, como ha podido conocer este periódico.

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