Fallece un hombre en el municipio de Oropesa (Toledo) tras ser atropellado por varios vehículos

Trágica noche en el municipio de Oropesa, en Toledo. Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por varios vehículos a la altura del kilómetro 163 (sentido Madrid) de la A-5.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a la agencia Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 23:50 horas del pasado miércoles.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una UVI que certificó el fallecimiento, sin poder hacer nada para salvarle la vida. A esta hora de la mañana se encuentran allí efectivos de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido, como ha podido conocer este periódico.