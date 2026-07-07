Toledo pone freno a la cesión de la TO-23 por las deficiencias del carril bici

La cesión de la TO-23, una de las principales vías de acceso a Toledo desde el barrio del Polígono, tendrá que esperar. El Ayuntamiento ha condicionado la recepción de esta carretera estatal a que el Ministerio de Transportes subsane antes las deficiencias detectadas en el nuevo carril bici y la senda peatonal que conectan Santa Bárbara y el Polígono. Para ello, los técnicos municipales elaboran ya un informe que recogerá todas las incidencias detectadas antes de remitirlo al Gobierno central, paso previo a cualquier negociación sobre el traspaso de la infraestructura.

La TO-23 continúa siendo una carretera de titularidad estatal, aunque el Ministerio inició hace meses el proceso para transferir su gestión al Ayuntamiento de Toledo junto con otras actuaciones asociadas a la vía. Sin embargo, el Gobierno municipal considera que antes de asumir el mantenimiento de esta infraestructura es imprescindible que las obras ejecutadas recientemente se entreguen en perfectas condiciones, especialmente el nuevo itinerario ciclista y peatonal construido entre Santa Bárbara y el Polígono.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, explicó que el Consistorio ya está recopilando todas las incidencias detectadas en el trazado para trasladarlas al Ministerio. "Se está elaborando un informe técnico con todas las deficiencias para remitirlo al Ministerio y que las subsane. No vamos a asumir la TO-23 hasta que esas deficiencias estén solucionadas", aseguró, dejando claro que la cesión queda supeditada a la ejecución de estas mejoras.

Las obras llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes finalizaron el pasado 30 de junio / Ministerio de Transportes Y Movilidad Sostenible

El Ayuntamiento señala problemas de seguridad en varios tramos del carril bici

El nuevo carril bici forma parte de una actuación promovida por el Ministerio de Transportes para mejorar la conexión entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono mediante un itinerario destinado tanto a ciclistas como peatones. La infraestructura pretende fomentar una movilidad más sostenible en uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, aunque desde el Ayuntamiento consideran que el resultado presenta aspectos que deben corregirse antes de recepcionar la obra.

Entre las cuestiones manifestadas en este firme, Jiménez ha señalado que el carril bici "se ha hecho sobre el que ya existía". Asimismo, este se encuentra "en peores condiciones", tras haber sido sustituido el firme asfaltado por uno de arena. El concejal también ha puesto de manifiesto la existencia varios puntos que considera peligrosos para los ciclistas como "las calles Río Estenilla y Río Guadarrama", y también una de las rotondas.

Por el momento, el siguiente paso será remitir el informe técnico al Ministerio de Transportes para que estudie las incidencias detectadas y determine las actuaciones que deben acometerse. Hasta que esas deficiencias no estén solucionadas, el Ayuntamiento mantiene firme su postura: la TO-23 seguirá siendo una carretera de titularidad estatal y el Consistorio no formalizará su recepción. Como resumió el concejal de Movilidad, "primero tendrán que corregirse los problemas y, cuando la infraestructura esté en las condiciones adecuadas, hablaremos de la cesión".