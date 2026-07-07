Las obras llegan al Polígono: estas son todas las calles de Toledo que se asfaltarán desde agosto

El Ayuntamiento de Toledo comenzará el próximo mes de agosto con las obras de renovación del pavimento en varias calles del barrio de Santa María de Benquerencia, así como con la mejora de 55 pasos de peatones del Polígono residencial. Una actuación consensuada con la Asociación Vecinal ‘El Tajo’ que permitirá la intervención en aquellas zonas que presentan mayor deterioro, con el fin de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad de las calles.

Según trasladan desde el Consistorio, la ejecución de los trabajos tendrá una duración aproximada de tres meses, por lo que está previsto que su finalización se cumpla antes de las festividades de las próximas Navidades.

Prioridad a aquellas zonas que sufren de mayor deterioro

Las labores de asfaltado se llevarán a cabo en las calles Valdemarías, Río Arlés, Valdeyernos, Guadiana y en el entorno del centro de salud, donde el firme presente importantes deficiencias. Un proyecto diseñado para priorizar aquellas zonas que precisan de mejora con mayor urgencia.

Además de la renovación del asfalto, el proyecto contempla la mejora del firme de 55 pasos de peatones distribuidos por el Polígono residencial. Una iniciativa que responde al incremento de la seguridad tanto de peatones como conductores en una de las zonas de la ciudad con mayor intensidad de tráfico y tránsito peatonal.

La concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Toledo, Loreto Molina, ha visitado las calles y los pasos de peatones en los que se desarrollarán los trabajos, y ha asegurado que el principal objetivo de este proyecto es ofrecer una solución integral que mejores la accesibilidad y la seguridad vial en todo el entorno. También ha recordado que el barrio de Santa María de Benquerencia es el barrio más poblado de Toledo, por lo que reafirma el compromiso del Gobierno municipal con el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras urbanas.