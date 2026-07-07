Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conciertos Mad CoolHaciendaBandas latinasPlan de violencia sexualGalería CanalejasHemiciclo AsambleaCircuito MadringRenovación ViniciusSara Carbonero
instagramlinkedin

MALTRATO ANIMAL

Detenido en Illescas por matar a tiros a cinco perros y enterrarlos bajo toneladas de estiércol

Los animales desaparecidos fueron localizados por los dispositivos de identificación (microchips) después de dos años

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Joaquín De la Aleja

Los agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (Pacprona) han detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas, después de abatir con una escopeta de caza a cinco perros en una finca rústica ubicada en el término municipal de Illescas, en la comarca de La Sagra (Toledo).  

Las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Tras las denuncias, los agentes realizaron una inspección en la finca del sospechoso, donde se localizaron restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Entre los restos, se encontraba un cráneo parcial de perro que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con el impacto de un proyectil. Además, se localizaron los dispositivos de identificación (microchips) de dos de los animales enterrados, por lo que se ha podido confirmar la identidad de los canes desaparecidos.

Las gestiones practicadas han determinado que los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque los restos de un quinto perro siguen aún sin aparecer.

La raza de los perros corresponde a dos de Pastor Alemán, dos Huskies Siberianos y otro mestizo. Todos ellos figuraban oficialmente como desaparecidos tras las denuncias emitidas por sus propietarios.

Después de la inspección, los agentes procedieron a la incautación de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad el presunto autor, cuyas documentaciones, permisos y licencias no reflejaban ninguna irregularidad.

Noticias relacionadas y más

La investigación se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo conjunto de una empresa dedicada a los trabajos de taxidermia en la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
  2. Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
  3. Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
  4. Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
  5. Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
  6. Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
  7. Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
  8. El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año

Detenido en Illescas por matar a tiros a cinco perros y enterrarlos bajo toneladas de estiércol

Detenido en Illescas por matar a tiros a cinco perros y enterrarlos bajo toneladas de estiércol

Se escondía en una vivienda de Illescas: detenido un prófugo acusado de homicidio en República Dominicana

Se escondía en una vivienda de Illescas: detenido un prófugo acusado de homicidio en República Dominicana

La nueva app del autobús de Toledo ya está disponible: muestra en tiempo real cuándo llega tu autobús

La nueva app del autobús de Toledo ya está disponible: muestra en tiempo real cuándo llega tu autobús

La Policía Nacional detiene en Illescas a un fugitivo buscado por un homicidio con un bate de béisbol en República Dominicana

La boda de Marieta y Suso en Toledo: así es la lujosa finca donde se casaron ante más de 200 invitados

La boda de Marieta y Suso en Toledo: así es la lujosa finca donde se casaron ante más de 200 invitados

Lo peor está por llegar: Toledo vivirá este lunes uno de los días "más sofocantes" de todo el verano

Lo peor está por llegar: Toledo vivirá este lunes uno de los días "más sofocantes" de todo el verano

Castilla-La Mancha destina más de un millón de euros a renovar la Ronda Suroeste de Toledo

Castilla-La Mancha destina más de un millón de euros a renovar la Ronda Suroeste de Toledo

Toledo se prepara para sofocar un fin de semana de calor extremo con máximas de 40 grados

Toledo se prepara para sofocar un fin de semana de calor extremo con máximas de 40 grados