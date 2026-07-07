Detenido en Illescas por matar a tiros a cinco perros y enterrarlos bajo toneladas de estiércol

Los agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (Pacprona) han detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas, después de abatir con una escopeta de caza a cinco perros en una finca rústica ubicada en el término municipal de Illescas, en la comarca de La Sagra (Toledo).

Las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Tras las denuncias, los agentes realizaron una inspección en la finca del sospechoso, donde se localizaron restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Entre los restos, se encontraba un cráneo parcial de perro que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con el impacto de un proyectil. Además, se localizaron los dispositivos de identificación (microchips) de dos de los animales enterrados, por lo que se ha podido confirmar la identidad de los canes desaparecidos.

Las gestiones practicadas han determinado que los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque los restos de un quinto perro siguen aún sin aparecer.

La raza de los perros corresponde a dos de Pastor Alemán, dos Huskies Siberianos y otro mestizo. Todos ellos figuraban oficialmente como desaparecidos tras las denuncias emitidas por sus propietarios.

Después de la inspección, los agentes procedieron a la incautación de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad el presunto autor, cuyas documentaciones, permisos y licencias no reflejaban ninguna irregularidad.

La investigación se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo conjunto de una empresa dedicada a los trabajos de taxidermia en la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.