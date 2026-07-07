SUCESO EN TOLEDO
Se escondía en una vivienda de Illescas: detenido un prófugo acusado de homicidio en República Dominicana
El presunto homicidio se produjo en 2022 en la República Dominicana y, hasta su detención, el fugitivo ha permanecido recluido en la localidad de Illescas
Joaquín De la Aleja
La agresión sucedió en diciembre de 2022 en la República Dominicana, cuando el presunto asesino conocido con el alias de “Muñingo” propinó varios golpes en la cabeza y en el cuerpo a la víctima en plena calle. A los pocos días, la persona falleció a pesar de haber recibido atención médica.
La justicia internacional andaba tras el rastro del fugitivo desde el momento que se produjeron los hechos, y las pistas condujeron a las autoridades hacia territorio español, donde ha permanecido escondido hasta su detención. Más concretamente, en una vivienda familiar ubicada en la localidad toledana de Illescas. Aquí, el presunto asesino recibía comida del exterior, suministros y algunas visitas esporádicas de familiares y amigos. Pero tras varias semanas de investigación, el pasado mes de junio la Policía Nacional pudo proceder a la detención del prófugo, quien pasó de forma inmediata a disposición judicial.
Cuando las autoridades españolas tuvieron constancia del paradero de “Muñingo” en el país durante el pasado mes de febrero, cuando una reclamación fue emitida por la Audiencia Nacional para su extradición por un delito de homicidio, el Cuerpo Nacional de Seguridad comenzó el despliegue de sus operativos para dar captura al fugitivo y llevar a cabo su extradición, según informa Policía Nacional. Por su parte, las autoridades del país latinoamericano piden una pena máxima de 30 años de prisión.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año