Se escondía en una vivienda de Illescas: detenido un prófugo acusado de homicidio en República Dominicana

La agresión sucedió en diciembre de 2022 en la República Dominicana, cuando el presunto asesino conocido con el alias de “Muñingo” propinó varios golpes en la cabeza y en el cuerpo a la víctima en plena calle. A los pocos días, la persona falleció a pesar de haber recibido atención médica.

La justicia internacional andaba tras el rastro del fugitivo desde el momento que se produjeron los hechos, y las pistas condujeron a las autoridades hacia territorio español, donde ha permanecido escondido hasta su detención. Más concretamente, en una vivienda familiar ubicada en la localidad toledana de Illescas. Aquí, el presunto asesino recibía comida del exterior, suministros y algunas visitas esporádicas de familiares y amigos. Pero tras varias semanas de investigación, el pasado mes de junio la Policía Nacional pudo proceder a la detención del prófugo, quien pasó de forma inmediata a disposición judicial.

Cuando las autoridades españolas tuvieron constancia del paradero de “Muñingo” en el país durante el pasado mes de febrero, cuando una reclamación fue emitida por la Audiencia Nacional para su extradición por un delito de homicidio, el Cuerpo Nacional de Seguridad comenzó el despliegue de sus operativos para dar captura al fugitivo y llevar a cabo su extradición, según informa Policía Nacional. Por su parte, las autoridades del país latinoamericano piden una pena máxima de 30 años de prisión.