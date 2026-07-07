La nueva app del autobús de Toledo ya está disponible: muestra en tiempo real cuándo llega tu autobús

El lunes 6 de julio, tanto el concejal de Movilidad y Régimen Interior, Iñaki Jiménez, como el gerente de Grupo Ruiz, Miguel Alconchel, han presentado la nueva aplicación oficial del servicio de autobús urbano de Toledo. Una herramienta que supone un importante salto cualitativo en la experiencia de los usuarios y que ya esta disponible para su descarga. El concejal reveló que el desarrollo de Yurni responde al compromiso del ayuntamiento y de la empresa concesionaria de mejorar el servicio tras la experiencia con la aplicación anterior, confesando que la plataforma anterior no era tan completa ni intuitiva como la nueva aplicación.

Antes de su lanzamiento, la nueva herramienta había sido sometida a un proceso de pruebas durante varias semanas en el que han participado alrededor de 150 personas, entre ellas diversas entidades como la ONCE, con el fin de garantizar su accesibilidad y funcionalidad. El concejal ha destacado que la valoración obtenida por la nueva aplicación Yurni durante la fase de test fue remarcable respecto a aplicación anterior, pasando de una puntuación de 4,5 sobre 10 a un 7,9 sobre 10.

¿Qué novedades trae?

Lo más novedoso de la nueva plataforma es la posibilidad de consultar tanto el tiempo real como el tiempo teórico de llegada de los autobuses, una de las demandas más recurrentes de los usuarios para evitar esperas innecesarias en las paradas. Asimismo, ofrece una interfaz más sencilla e intuitiva, facilita la planificación de rutas, muestra las mejores alternativas de desplazamiento según el tiempo, el número de transbordos o la sostenibilidad del recorrido y permite recargar los títulos de transporte directamente desde el teléfono móvil.

Por otro lado, el gerente de Grupo Ruiz, Miguel Alconchel, ha explicado que la previsión es que la aplicación alcance en torno a 80.000 u 85.000 descargas, una cifra equivalente al número de usuarios habituales del transporte público urbano de Toledo, teniendo en cuenta a su vez, la utilización por parte de visitantes y turistas.

Alconchel ha señalado que Yurni ya ha demostrado su buen funcionamiento en otras ciudades, como Linares, donde ha recibido una valoración muy positiva por parte de los usuarios debido a su fluidez y facilidad de uso, agradeciendo su interfaz intuitiva.